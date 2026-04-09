Европейская комиссия предупредила официальный Киев, что намерения сократить статус PEPов (политически значимых лиц, politically exposed persons) до трех лет противоречат европейской интеграции, и рекомендовала Украине провести консультации, прежде чем внедрять соответствующие нормы.

Как стало известно "Европейской правде", об этом говорится в письме от одного из подразделений Еврокомиссии, адресованном украинскому правительству.

Напомним, что в законопроект №15112-1 о налогообложении международных посылок, который касается прежде всего отмены льготы на международные посылки стоимостью до 150 евро, была внесена норма, предусматривающая, что пожизненный статус PEP – людей, занимающих или занимавших важные государственные должности, – будет действовать только три года после завершения полномочий деятеля.

В Еврокомиссии отметили, что такие изменения в законодательство являются откатом в рамках так называемых "7 шагов" и, таким образом, угрожают процессу интеграции Украины в ЕС. "7 шагов" – это перечень ключевых требований Европейской комиссии, которые Украина должна была выполнить для сохранения статуса кандидата и начала переговоров о вступлении в ЕС.

Также в комиссии отметили, что проект 15112-1 выполняет условие МВФ об отмене освобождения от НДС для посылок, зато положение о PEP не имеет никакого отношения к условиям МВФ.

Кроме того, проект закона предусматривает дополнение, которое классифицирует сотрудников государственных банков, ответственных за финансовый мониторинг, как PEPов и относит их к категории лиц, которые должны декларировать активы. Эту меру в ЕК называют необоснованной.

Учитывая это, в ЕК заявили, что Украина должна учесть замечания ЕС и провести дополнительные консультации. "Чтобы убедиться, что все замечания ЕС учтены, я рекомендую провести с нами дополнительные консультации по этому законопроекту до его принятия", – говорится в письме.

"Европейская правда" обратилась к профильному вице-премьеру Тарасу Качке с просьбой прокомментировать, прозвучало ли от ЕС такое требование. Качка подтвердил, что такая дискуссия с Брюсселем происходит, и что стороны будут искать альтернативное решение.

"Во вторник утром парламентский комитет уже изменил норму о трех годах. Сейчас мы находимся в дискуссиях о том, как решить эту законодательную задачу, и уверен, что в результате этих консультаций найдем приемлемое решение", – прокомментировал вице-премьер.

