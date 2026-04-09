



В честь дня памяти преподобного Алексия, человека Божия, 29-го марта Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский посетил Свято-Алексеевский храм города Одессы, который отмечал престольный праздник. Под сводами величественного храма правящий архиерей возглавил праздничную Божественную литургию в сослужении епископа Овидиопольского Анастасия, наместника Свято-Покровского Мариновского монастыря архимандрита Мелетия, настоятеля храма протоиерея Павла Полещука и духовенства Одессы.

28-го марта, в субботу 5-й седмицы Великого поста, Православная Церковь с особым почитанием прославляет Пресвятую Богородицу. Этот день в церковном календаре называется Похвала Божией Матери, или Суббота Акафиста. Накануне вечером, 27-го марта, в Свято-Ильинском мужском монастыре была совершена утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице. Богослужение возглавил игумен обители архиепископ Арцизский Виктор в сослужении духовенства монастыря.

27-го марта архиепископ Болградский Сергий возглавил акафист Пресвятой Богородице и Божественную литургию в день праздника в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» в Свято-Покровском кафедральном соборе города Измаила в сослужении епископа Тарутинского Алипия и духовенства благочиния.

1-го апреля в Свято-Пантелеимоновском Одесском мужском монастыре был совершен чин отпевания новопреставленного раба Божия Владимира Комарова. Богослужение возглавил викарий Одесской епархии епископ Овидиопольский Анастасий, наместник обители. Провести в вечность выдающегося артиста, любимца одесситов, пришли многочисленные жители города, друзья, родные и все, кто знал и ценил его жизненный путь и творчество.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 28-го марта в воскресной школе храма святой равноапостольной Марии Магдалины состоялись торжества по случаю подведения итогов VIII Православного туристического перехода «Дорога к Слову» и XI Свято-Иннокентьевских ученических чтений.

В грядущее воскресенье Церковь отмечает двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим.

Если мы смотрим на него вместе с последующими событиями Страстной седмицы, то одним из важнейших вопросов является то, что и «Осанна в вышних», и «Возьми и распни Его» кричали одни и те же люди. Сначала встречали Спасителя и возлагали ветки, а потом захотели Его смерти на кресте.

Ответ прост - люди ждали Христа как политического лидера, а не духовного. Их разочарование было связано не с тем, что Иисус не выполнил то, что должен был. Оно было связаны с ложными надеждами, к которым привело искаженное фарисеями восприятие Бога. Христос пришел именно как духовный лидер ради духовного спасения людей. И выполнил то, что обещал - избавил человечество от проклятия, греха и смерти.

Сопереживая этим событиям, и мы должны помнить, что правильно воспринимать Бога и Его роль в нашей жизни очень важно. Бог наш духовный лидер, любящий нас. И строить наши отношения с Ним нужно именно в этом духовном ключе на принципах любви и благодарности.

Пусть грядущий во Иерусалим Христос поможет нам научиться правильно и гармонично выстраивать отношения с Богом, миром и самим собой!