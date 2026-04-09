Старший инструктор отделения рекрутинга и комплектования 1-го отдела Бучанского РТЦК и СП Олег Коломиец заявил, что задекларированное им банковское золото на 7,7 млн грн не связано с прохождением службы, а было приобретено задолго до мобилизации.

Об этом он заявил на заседании Временной следственной комиссии по вопросам коррупции (ВСК).

По его словам, он имеет 1 килограмм 120 граммов банковского золота в слитках 999,9 пробы. Коломиец утверждает, что активы, указанные в декларации, были накоплены им и его семьей в 1993-2021 годах. "Это за годы мои отложенные зарплаты, инвестиции. Я умею экономить". - подчеркнул он.

Само золото покупалось постепенно в период с 2011 по июнь 2018 года. Он отметил, что имеет копии всех банковских квитанций, которые готов предоставить для проверки.

"Вес золота с 2018 года не изменился. Так же не менялся и вес ювелирных изделий. За период войны золото подорожало почти в 2,7 раза. То есть фактически объем золота, который у меня есть, остался неизменным. Меняется только его денежная оценка в соответствии с курсом НБУ", - отметил Коломиец.

Коломиец также пояснил, что до начала военной службы не был субъектом декларирования, а первую декларацию подал уже после возникновения такой обязанности.

По его словам, после волны публикаций в медиа он сам обратился в НАПК с просьбой провести полную проверку его деклараций.

На заседании ВСК он заявил, что ни денежные средства, ни золото, ни другое задекларированное имущество не имеют отношения к службе в ТЦК, а являются результатом многолетних законных сбережений и работы в сфере телекоммуникаций до мобилизации в феврале 2022 года.

"Относительно любых коррупционных схем, официально заявляю: я не имел к ним никакого отношения", - подчеркнул Коломиец.

Источник