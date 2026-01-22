Россия получила прибыль от стремительного роста цен на золото с начала войны в Украине, что принесло ей доходы, сопоставимые с размером суверенных резервов, замороженных в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Bloomberg.

По расчетам Bloomberg, с февраля 2022 года стоимость золотых запасов Центрального банка РФ выросла более чем на 216 миллиардов долларов.

По данным Центробанка агрессора, его международные резервы на конец прошлого года достигли 755 млрд долларов, включая 326,5 млрд долларов в золоте

В то же время Центральный банк в основном воздерживался как от крупных покупок металла, так и от использования своих золотых резервов в течение этого периода, несмотря на потерю доступа к иностранным ценным бумагам и валютам, заблокированным в рамках санкций.

Сейчас в ЕС заморожено около 210 млрд евро (244 млрд долларов) российских суверенных активов.

Как сообщают в Bloomberg, рост стоимости золота в слитках восстанавливает большую часть утраченных финансовых возможностей России, даже если это не возвращает заблокированные резервы.

Хотя ценные бумаги и наличные, иммобилизованные в ЕС, не могут быть проданы или переданы в залог, золото все еще может быть монетизировано в случае необходимости.

Россия, второй по величине производитель золота в мире, добывает более 300 тонн этого металла в год.

С 2022 года российское золото в слитках было исключено из западных рынков и больше не принимается Лондонской ассоциацией рынка золота в слитках, что фактически делает невозможной его продажу на крупнейшем в мире внебиржевом рынке драгоценного металла.

Это затрудняет любые потенциальные крупномасштабные продажи азиатским покупателям, где РФ также столкнется с конкуренцией со стороны вновь добытого золота, произведенного российскими производителями, которые находятся под санкциями и которые пока не могут продавать свою продукцию в других странах.

Банк России начал использовать свои золотые запасы только в конце прошлого года, и их объемы сократились на 0,2 млн тройских унций до 74,8 млн тройских унций.

Сегодня золото составляет 43% от общих резервов РФ, по сравнению с лишь 21% к 2022 году.

Цены на золото резко выросли за последние четыре года, поддержанные сильным спросом со стороны центральных банков, постоянными опасениями относительно инфляции и повышенными геополитическими рисками.

В 2025 году золото подорожало примерно на 65%, что является самым сильным годовым показателем с 1979 года.





