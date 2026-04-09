Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ.

Об этом известно с пленарного заседания Рады.

За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата, 22 проголосовали против, 23 воздержались и 40 - не голосовали.

Он является частью "маяка"МВФ, его принятие является обязательным условием для получения Украиной финансирования.

Законопроект устанавливает правила налогообложения лиц, зарабатывающих через различные цифровые платформы.

К таким платформам, в частности, относятся сервисы по сдаче жилья в аренду (например, Booking), такси (Bolt или Uklon), продажи вещей (OLX) или другие приложения, с помощью которых человек может предоставлять или продавать товары и услуги.

Авторы законопроекта предлагают ввести специальную систему налогообложения таких лиц и упростить Государственной налоговой службе доступ к их банковским счетам.

В случае принятия законопроекта украинская налоговая сможет ежегодно получать данные об объемах заработков украинцев на этих платформах.

Законопроект Министерство финансов представило еще в марте 2025 года, больше года его дорабатывали.

6 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам налогов поддержал доработанную версию законопроекта. Она имеет следующие изменения относительно его прошлой версии:

предоставление разрешения самозанятым лицам облагать доходы от платформ на общих основаниях, как и для физических лиц;

отмена необходимости открытия специальных счетов для продавцов через платформы;

отмена обязательности раскрытия банковской тайны относительно доходов продавцов;

отмена необходимости подачи налоговой декларации в случае превышения лимита с одновременной ее заменой на выставление налогового-уведомления решения Налоговой службы.

Источник