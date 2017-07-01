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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

На улице Дегтярной произошло убийство

Категория: Новости

Утром в квартире на ул. Дегтярной произошло убийство проживающей там одесситки. В полицию позвонила соседка убитой и сообщила о преступлении.
Прибывшие на место происшествия патрульные по горячим следам задержали подозреваемого, 56 лет, который был пьян, а на его одежде находились многочисленные пятна крови. В процессе разговора стало понятно, что он убил свою знакомую, проживающую на Дегтярной.
При обследовании квартиры на кухне был найден труп женщины с многочисленными ножевыми ранениями груда, а рядом с телом лежал окровавленный нож. 
Подозреваемый задержан. Причина убийства устанавливается.



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