На улице Дегтярной произошло убийство

Утром в квартире на ул. Дегтярной произошло убийство проживающей там одесситки. В полицию позвонила соседка убитой и сообщила о преступлении.

Прибывшие на место происшествия патрульные по горячим следам задержали подозреваемого, 56 лет, который был пьян, а на его одежде находились многочисленные пятна крови. В процессе разговора стало понятно, что он убил свою знакомую, проживающую на Дегтярной.

При обследовании квартиры на кухне был найден труп женщины с многочисленными ножевыми ранениями груда, а рядом с телом лежал окровавленный нож.

Подозреваемый задержан. Причина убийства устанавливается.