Сорос – в опале: урок политикам, пинок «грантоедам»

Ошибки интер-резидента: самонадеянность и супер-алчность...

Современную демократию США украсил простой прием «обращения граждан»: они шлют главе государства коллективные прошения («петиции» – от лат. petitio) – через Интернет, создавая и «подписывая» тексты на сайте президентской Администрации. И там 20 августа кто-то поместил призыв: «Объявите Джорджа Сороса террористом и захватите все активы его родственных организаций...». В поддержку этого к 2 сентября «подписались» 100 000 американцев, сделав документ обязательным для рассмотрения 45-м Президентом США. И подписантов призыва прибавляется все больше.

Требование расправы над старцем-мультимиллиардером обосновали в петиции тем, что тот затеял мятеж – против США:

«…попытался дестабилизировать и иначе совершить действия мятежа против Соединенных Штатов и их граждан, создал и финансировал десятки (и вероятно сотни) дискретных организаций, единственная цель которых состоит в том, чтобы применить террористическую тактику модели Alinsky, чтобы облегчить крах системы и Конституционного правительства Соединенных Штатов, и развивал нездоровое и неуместное влияние на всю Демократическую Партию и значительную часть Федерального правительства США…».

Эти тяжкие обвинения обвиняемый накликал сам: буянит из-за неизбрания 8 ноября 2016 года финансируемой им «демократки» Х. Клинтон, баллотировавшейся в Президенты США. Ее неудача крупно обесценила финансовые активы Дж. Сороса: в СМИ называли сумму в 1 млрд. долларов. Это менее 3% его капиталов и менее разорительно, чем обесценивание втрое пенсий украинцев после февральской революции 2014 года, но прогадавший старец стал, как дитя капризно артачиться произошедшей смене главы государства.

Вопреки американской традиции признать результаты голосования сограждан, финансист ряда революций за пределами США стал и в самой «империи добра» заказывать протестные выпады СМИ и уличные акции «активистов». Против инаугурации Д. Трампа финансируемые Соросом НГО провели в Вашингтоне и других городах США массовые скандальные демонстрации «Марша женщин».

Настырно нарушая политический этикет, Сорос возмущал голосовавших за новоизбранного Президента США. Сторонница Д. Трампа композитор Ванесса Фелтнер даже опубликовала на негосударственном сайте петицию с призывом во благо народа США «забанить» Сороса: лишив этого уроженца Венгрии гражданства США, выгнать его из страны, а всем членам его семьи – запретить вести в Штатах бизнес и «инвестировать в фонды коррумпированных политиков, которыми он манипулирует».

Та инициатива В. Фелтнер, не получив нужной поддержки, не имела практических последствий. И группировка Дж. Сороса не унялась интриговать против «чужого» им Президента, сколачивая против него коалицию в Конгрессе и ища повод для «импичмента». Их борьбу мотивировала боязнь потерять «кормовую базу» из-за намерения Д. Трампа умерить траты США на финансирование НГО, занятых в экспорте «норм «демократии».

Ища разные возможности для «антитрамповских» акций, увлеченные реваншем, затеяли этим летом «войну памятников», требуя искоренить память о воевавших в гражданской войне 1861-1865 гг на стороне Конфедерации южных штатов (The Confederate States of America). Этим 12 августа спровоцировали крупные беспорядки с человеческими жертвами в городе Шарлотсвилл штата Вирджиния, где местные власти, враждебные к Д. Трампу, затеяли снос монумента Эдварду Ли, полтора века назад командовавшему армией конфедератов.

Ход уличных противостояний в Шарлотсвилле был больно схож с подобными демаршами в Украине в ходе и после «Майдана» 2014 года. А поскольку многие «цветные» госперевороты нашей эпохи финансировали при участии Дж. Сороса, то американцы, опасающиеся «раскола» своего общества заподозрили «руку» старца и в тех беспорядках. Тем более, что соросовцы сразу стали винить… Д. Трампа: якобы, среагировал – «не правильно».

Тогда «ответом» на то «раскачивание ситуации» и стала августовская петиция против Сороса, ставшего удобной мишенью: многим «насолив», провально «наследил», а главное – теряя осознание рисков, он уязвим, как старый лев перед изгнанием из прайда.

Демистификация «великого комбинатора»

Как известно, от великого до смешного – шаг. Амбициозные Дж. Сорос и Ко, преследуя свои интересики, в пылу «антитрамповщины», походя, повредили мифы о «консенсусе элит» США и «единстве» их граждан. И побудили оппонентов, в свою очередь, развеять фантазии о «достоинствах» Сороса, находя все новые факты.

«Надежность» прогнозов «знатока хаоса» явно опроверг его просчет с протеже на последних выборах Президента США. А в 2015 году тот потешил жалобой на неожиданно неудачный ход событий в Украине, куда он, якобы, немало инвестировал (в нечто незримое среди промышленных объектов). Не сбылась пока и заявленная Соросом на Давосском форуме угроза-мечта, что «Трамп потерпит неудачу».

Зато антисоросовцы требуют проверить правильность трат грантов госагентства USAID, прежде выданных Соросу и его НКО. Этим не только подтверждено былое вмешательство подопечных Госдепа в политику иных стран (от Южного Судана до РФ), но и подпорчена слава Сороса, как «филантропа»: он – лишь финансовый агент, коль тратит не свои «кровные», а деньги налогоплательщиков.

За махинации с налогами и дотациями в США карают не по-детски, не раз пресекая этим деятельность нежелательных лиц (в т.ч. Аль Капоне). Поэтому конфликт Сороса с Трампом вдохновил на демарши и антисоросовцев Европы – в Венгрии, Македонии, Польше, Румынии, Словакии. Показательно признание сотрудника словацкого филиала соросовской НГО «Открытое общество» Яна Орловского:

«Сейчас просто нельзя представить лучшую фигуру врага, которая объединит все общество. Джордж Сорос воплощает все возможные стереотипы, преследующие нас всю жизнь: он – еврей, банкир и – что немаловажно для Словакии – венгр».

Винят Сороса и в нынешнем «наплыве» в Евросоюз миллионов афро-азиатских мигрантов. Ведь соросовцы давно внедряют в Европе «толерантность» к гомосексуалам и иноверцам, включая ромов и... мусульман. А если в том выявить мотив «дехристианизации» европейцев, впору экстрадировать Сороса в Гаагский трибунал. Заочно многие и так признали его – злодеем, а не гуманистом. Администрации Трампа выпал шанс улучшить доверие европейцев к США, показательно наказав ненавистного демона госпереворотов и «открывателя»-изменщика чужих обществ.

«Опускание» авторитета Сороса идет и с другой стороны: он не столь самостоятелен в финансовых делах, как внушает реклама. «Копатели» сенсаций вызнали: «гению» биржевых спекуляций помогало не хвалимое чутье «рефлексии рынков», а эксклюзивное получение секретной (инсайдерской) информации о намерениях центробанков и финансовых воротил. Так было и при уценке фунта стерлингов 16 сентября 1992 г..

Много лет публике внушали: в 1992 году валюту Британии обесценил фонд «Quantum» Сороса «медвежьей» атакой, принесшей спекулянту миллиардную прибыль и славу супер-«игрока»! Но специалисты выявили иное: тот «кидок» (держателей) британских фунтов относительно дойче-марки затеяли управленцы Банка Англии, близкие клану Ротшильдов. Этим они улучшали сальдо внешней торговли Британии, затруднив импорт из Германии, но боялись гнева публики. Потому в спорной афере роль «крушителя Банка Англии» вверили агенту британцев в США (выпускнику Лондонской Школы экономики и политических наук) Соросу. Тот успешно выполнил заказ и стал привлекаться в другие мега-махинации, включая крах в 1997 году валют Малайзии, Индонезии, Сингапура и Филиппин...

Примечательно, что в 1992 году наибольшие убытки от «кидка» фунта понесли его держатели в банках Германии, не успев своевременно сбыть британскую валюту из-за тогдашней техники межбанковской связи. А теперь нелюбимый Соросом и Ротшильдами народ Германии испытывает основной натиск афро-азиатских «беженцев»...

«Мавр» Сорос – разменная фигура

Престарелый «олигарх» зависим от 2 полюсов: «снизу» – его помощники и клиенты ждут успехов в борьбе за «продолжение банкета» по освоению грантов на «демократизацию», а «сверху» – дают советы управляющие одного из богатейших кланов мира. Последние при необходимости лишат поддержки старца, «сделавшего свое дело», т. к. ставки в тайной борьбе финансовых групп – высочайшие: выживание и сохранение капиталов при риске дефолта ФРС США из-за огромного долга страны (растет, превысив мега-сумму в 19,9 триллионов долларов). При этом своевременность завершения политических потуг миллиардера-революционера Сороса поможет оздоровить и метания биржевых торговцев, и ход новаций в обращении долларов США, имеющих пока статус мировой «свободно меняемой» валюты, но критично переоцененных.

Ясна и судьба многотысячной сети сотрудников и клиентов соросовских НГО: после близящегося краха этого специфического кооператива большинство – избегая суицидов, шустро разбредутся, ища новых хозяев и ниши заработка непыльными услугами. Подобное пережили подельники С. Мавроди и иных успешных VIP-аферистов ХХ-ХХI веков.