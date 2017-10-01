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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы

Категория: Новости / Слово пастыря


Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября весь православный мир отмечает большой праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. Традиция его празднования уходит своими корнями в Х век, когда город Константинополь осадили вражеские войска, готовые в любой момент ворваться в город и разрушить его. 

Жители города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом часу ночи будущему известному христианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывали это видение святой, Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом».

 

Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы

 

После этого вражеские силы отступили от стен Константинополя, и город был спасён. Это чудесное событие было занесено в летописи и в честь него установили праздник, который так и назвали - Покров Пресвятой Богородицы, в память о том, как Божья Матерь покрыла город своим омофором, даровав людям мир и спасение.

Также в этот день православные христиане почитают образ Касперовской иконы Божьей матери.

 

Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы

 

Напомним, что небольшая икона Богородицы, написанная на холсте, наклеенном на доску, передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой. К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо.

В феврале 1840 года помещица Касперова в минуту скорби ночью молилась со слезами перед Касперовой иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась. С тех пор от Касперовой иконы БогоМатери стали проистекать исцеления, и народ признал её чудотворной. Специально собранная беспристрастная комиссия официально признала действительность всех чудотворений. К Касперовой иконе стали стекаться паломники. С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.

В 1853–1855 года при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой. 1 октября осада была снята. С тех пор было решено «в поучение потомству сделать это событие незабвенным и день 1 октября праздником священным». С тех пор чудотворную икону 1 октября стали приносить в Одессу, где она и оставалась до среды Светлой седмицы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.

В честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в нашем Студенческом храме Святой мученицы Татианы, как и во всех храмах города, прошло торжественное богослужение. Многие прихожане, среди которых маленькие дети, молодые люди, а также пожилые граждане, в этот день молились Божьей Матери и просили её о заступничестве. Пускай же Пресвятая Богородица услышит все наши молитвы!

 

Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы

 

Дорогие одесситы, искренне поздравляю Вас с этими светлыми и радостными праздниками! Пусть в Вашей душе воцарятся истинная радость и благодать!
 написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.

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Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Покрова Пресвятой Богородицы
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