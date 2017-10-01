10 безумных идей Илона Маска, взбудораживших мир

«Люди могут рассчитывать, что мы запустим первый рейс Земля-Марс в 2024 году с прибытием в 2025-м».

Илон Маск считает, что в будущем наша цивилизация должна быть распространена на множестве планет во всей Солнечной системе и за ее пределами. «Это будущее, которое восхищает и вдохновляет нас. Ради таких вещей захочется просыпаться по утрам», — говорит он.

На Марсе будет демократия.

«Я думаю, что форма правления на Марсе будет прямой демократией, а не представительной. Все будущее население Марса будет напрямую голосовать по всем вопросам».

По словам Илона Маска, представители человеческой расы на Марсе должны иметь право самостоятельно принимать законы, а также отменять их при помощи голосования, причем процедура отмены должна быть максимально упрощенной.

Марсианские города будут полностью автономными.

«На Марсе наши города будут включать в себя как сталелитейные цехи, так и пиццерии».

После того, как на Марсе поселится достаточное количество людей, согласно видению Илона Маска, как успешного предпринимателя, на планете откроются «большие бизнес-перспективы».

Все первые пассажиры рейса Земля-Марс должны быть готовы умереть.

«Первый полет будет очень опасным. Риск смертности будет крайне высоким, и подмогу будет ждать неоткуда. Впрочем, я думаю, Марс – это не самое плохое место, чтобы умереть».

В будущем путешествия по миру будут занимать около 30 минут.

«Благодаря ракете SpaceX даже самые дальние перелеты по Земле сократятся до получаса».

Илон Маск уверен, что ракеты для полетов в космос можно использовать для путешествий по Земле. Благодаря им время полета в любую точку Земли будет максимально коротким. Так, из Нью-Йорка в Шанхай можно будет добраться всего за 30 минут.

Отговаривать людей от использования машин с автопилотами – это все равно, что убивать их.

«Ежегодно из-за аварий по вине водителей, управляющих машиной вручную, гибнет 1,2 миллиона человек». Илон Маск уверен, что автомобили со встроенным автопилотом гораздо безопаснее.

Мы живем в симуляции.

«Мы абсолютно точно идем к тому, что игры станут неотличимы от реальности. В них можно будет играть на любой приставке или компьютере, которых будут миллиарды по всему миру, и шансов, что наша реальность является базовой, тоже может быть один на миллиарды. Скажите, что не так с этим утверждением?»

Илон Маск утверждает, что вероятность того, что мы не живем в компьютерной симуляции, равна «одному на миллиарды».

Мы – киборги.

«Сейчас у любого человека больше власти, чем у президента США 20 лет назад. Вы можете ответить кому угодно на какой угодно вопрос. Вы можете провести видеоконференцию с кем угодно и где угодно. Вы можете отправлять сообщения миллионам людей одновременно. Цифровое присутствие через электронную почту и социальные сети сделало нас, по сути, киборгами».

Если мы не вживим себе в голову чипы, мы рискуем стать домашними питомцами для искусственного интеллекта.

«Чтобы противостоять искусственному интеллекту, нам придется добавить в свое сознание цифровой слой».

Илон Маск уверен, что в будущем люди смогут совершенствовать свои умения и навыки благодаря компьютерным чипам.

Искусственный интеллект является самой большой угрозой.

«Меня не пугают роботы. Чтобы полностью изложить мою позицию, потребуется слишком много времени. Меня беспокоят некоторые варианты развития ИИ, которые могут навредить нам в будущем».

Илон Маск обращает внимание на то, что люди должны быть очень осторожны с искусственным интеллектом и создать некий регуляторный надзор в этой области. «В противном случае мы натворим глупостей. Создавая искусственный интеллект, мы призываем демона», говорит предприниматель.

Заключение

На данный момент эксперты считают большинство из этих идей фантастическими, однако уже совсем скоро все может измениться. Верите ли вы, что эти идеи в скором времени могут быть воплощены в реальность? Дайте нам знать об этом в комментариях!

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