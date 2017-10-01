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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Одесская «Молодая Гвардия» «прибарахлилась» на 50 миллионов

Категория: Новости


Одесская «Молодая Гвардия» «прибарахлилась» на 50 миллионов

Именно такую сумму Кабмин намерен выделить на реконструкцию объектов этого детского центра.

Отметим, что ранее в Украине действовало только два крупных детских центра, которые круглогодично принимали детей и подростков на оздоровление на море: крымский «Артек» и одесская «Молодая Гвардия».

После потери Крыма «Молодая Гвардия» осталась практически в единственном экземпляре.

При этом созданный более восьмидесяти лет назад детский центр «Молодая Гвардия» уже давно нуждается в комплексной реконструкции. Это касается большинства существующих на более чем тридцати гектарах площади лагеря объектов.

Добавим, что по мнению экспертов, выделяемых Правительством 50,5 миллионов гривен хватит, в лучшем случае, на проведение первоочередных ремонтных работ.



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