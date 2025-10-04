 
Росія свідомо знеструмила Звпорізьку АЕС, щоб підключити її до своєї мережі

Россия отключила Запорожскую АЭС от электросети Украины под предлогом “теста” и готовит ее переподключение к собственной энергосистеме. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

“Россия сознательно обесточила Запорожскую атомную электростанцию. Это было ручное отключение в рамках “теста”, пока Россия готовится подключить оккупированную ЗАЭС к собственной энергосистеме”, — заявил он.

      Следующим шагом может стать перезапуск реактора под оккупацией без надлежащего охлаждения, лицензий и внешнего надзора, что повышает риск ядерных инцидентов, говорит Сибига.

Он призвал МАГАТЭ обеспечить беспрепятственный доступ ремонтных бригад и поставки специализированного оборудования для восстановления питания ЗАЭС с территории Украины.


