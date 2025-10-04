Россия отключила Запорожскую АЭС от электросети Украины под предлогом “теста” и готовит ее переподключение к собственной энергосистеме. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
“Россия сознательно обесточила Запорожскую атомную электростанцию. Это было ручное отключение в рамках “теста”, пока Россия готовится подключить оккупированную ЗАЭС к собственной энергосистеме”, — заявил он.
Следующим шагом может стать перезапуск реактора под оккупацией без надлежащего охлаждения, лицензий и внешнего надзора, что повышает риск ядерных инцидентов, говорит Сибига.
Он призвал МАГАТЭ обеспечить беспрепятственный доступ ремонтных бригад и поставки специализированного оборудования для восстановления питания ЗАЭС с территории Украины.