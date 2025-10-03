Bel Canto: величне відкриття ювілейного сезону

27 вересня у Золотій залі Одеського літературного музею відбулося справжнє свято музики, театру та високого мистецтва — урочистий концерт-відкриття п’ятого ювілейного сезону музично-літературного салону Bel Canto.

Зал, наповнений поціновувачами класики, став ареною для натхненних виступів кращих артистів сучасної сцени. Концерт подарував слухачам справжню феєрію емоцій — від величних акордів Россіні та Вагнера до ніжних інтонацій Пуччіні, від пристрасті італійської опери до блиску оперети та мюзиклу.

Оркестр духових інструментів ОНМА ім. А. В. Нежданової під орудою заслуженого артиста України Володимира Лясоти відкрив вечір яскравою увертюрою до «Вільгельма Телля», задавши урочистий тон святу. Кожен подальший номер ставав дорогоцінною перлиною у мистецькому намисті вечора.

На сцені зійшлися титани та нові зірки:

світова оперна діва Ханна Шафажинська вразила силою і красою свого голосу, зокрема у партії Єлизавети з «Тангейзера» Р. Вагнера та ніжній пісні Елізи Дуліттл з мюзиклу «Моя чарівна леді»;

солісти Одеської опери Наталія Каданцева, Дмитро Фощанка та Сергій Замицький подарували слухачам хвилюючі хвилини, змусивши зал завмерти у захваті;

заслужені артистки України Ліля Давиденко та Юліанна Панченко підкорили глибиною образів та артистизмом;

лауреати міжнародних конкурсів Liusiia Dun, Кірілл Бендеров, Ksenia Bakhchalova, Євгеній Сильницький, Dmytro Plotnikov продемонстрували бездоганну майстерність та щирість інтерпретацій.

Програма концерту була справжньою подорожжю у світ музики: звучали арії Россіні, Пуччіні, Чілеа, Верді, вальс Мюзетти з «Богеми», знаменитий

«Хор полонених євреїв» з «Набукко», витончена арія Сільви І. Кальмана, чуттєва пісня Джудітти Ф. Легара. Емоційні акценти додали твори кіномузики — від ніжної мелодії Дж. Вільямса з «Списку Шиндлера» у блискучому виконанні Кірілла Бендерова до пристрасного «Be my love» М. Бродського.

Фінальним акордом свята став легендарний «Марш Радецького» Й. Штрауса, у якому вся зала єдиним серцем аплодувала під ритмічні звуки оркестру.

Цей вечір довів: Bel Canto — це не лише проект, а й мистецьке явище, яке об’єднує найкращих виконавців та дарує Одесі нову естетику свята. Відкриття п’ятого сезону стало тріумфом краси, натхнення і гармонії, залишивши у серцях слухачів відчуття дотику до вічності.