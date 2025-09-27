У Золотій залі Одеського літературного музею з успіхом відбувся урочистий концерт ВІВАТ, ТЕАТР!

27 вересня у Золотій залі Одеського літературного музею відбувся урочистий концерт-відкриття п’ятого ювілейного сезону музично-літературного салону Bel Canto.

Свято музики, театру та високого мистецтва зібрало численних гостей. У програмі виступили оркестр духових інструментів ОНМА ім. А. В. Нежданової під орудою заслуженого артиста України Володимира Лясоти, світова оперна зірка Ханна Шафажинська, солісти Одеської опери Наталія Каданцева, Дмитро Фощанка та Сергій Замицький, заслужені артистки України Ліля Давиденко та Юліанна Панченко, а також лауреати міжнародних конкурсів Liusiia Dun, Кірілл Бендеров, Ksenia Bakhchalova, Євгеній Сильницький, Dmytro Plotnikov.

Концерт став яскравим початком нового сезону, який уже п’ять років дарує одеситам і гостям міста незабутні зустрічі з класичною музикою та літературою.