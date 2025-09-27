 
Информация к новости
0
Сьогодні, 20:00

У Золотій залі Одеського літературного музею з успіхом відбувся урочистий концерт ВІВАТ, ТЕАТР!

Категория: Новини / Фоторепортаж

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


27 вересня у Золотій залі Одеського літературного музею відбувся урочистий концерт-відкриття п’ятого ювілейного сезону музично-літературного салону Bel Canto.

Свято музики, театру та високого мистецтва зібрало численних гостей. У програмі виступили оркестр духових інструментів ОНМА ім. А. В. Нежданової під орудою заслуженого артиста України Володимира Лясоти, світова оперна зірка Ханна Шафажинська, солісти Одеської опери Наталія Каданцева, Дмитро Фощанка та Сергій Замицький, заслужені артистки України Ліля Давиденко та Юліанна Панченко, а також лауреати міжнародних конкурсів Liusiia DunКірілл БендеровKsenia BakhchalovaЄвгеній СильницькийDmytro Plotnikov. 

Концерт став яскравим початком нового сезону, який уже п’ять років дарує одеситам і гостям міста незабутні зустрічі з класичною музикою та літературою.

Галерея

prev
next
и ещё фотографии ›



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 