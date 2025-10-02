Історія однієї арії

27 вересня у Золотій залі Одеського літературного музею відбувся урочистий концерт-відкриття п’ятого ювілейного сезону музично-літературного салону Bel Canto. На святі музики, театру та високого мистецтва відома солістка Одеської опери Наталія Каданцева виконала у супроводженні Оркестру духових інструментів ОНМА ім. А. В. Нежданової під керівницьтвом заслуженого артиста України Володимира Лясоти, арію принцеси де Буйон з опери Франческо Чилеа «Адрієна Лекуврер».

Чому Наталія Каданцева зупинила свій вибір саме на цій арії відомого італійського композитора Франческо Чілеа?

Опера «Адрієна Лекуврер» стала справжнім шедевром і входить до класичного оперного репертуару світу.

В основі сюжету — реальна історія французької акторки XVIII ст. Адрієнни Лекуврер, зірки паризької сцени, яку оточували інтриги, ревнощі та таємниці. Лібрето написали Артуро Коллауті та Адріано Феррарі за п’єсою Єжена Скріба та Ернеста Легуве.

Опера поєднує в собі елементи історичної драми, романтики й справжньої оперної пристрасті. Головні герої — актриса Адрієна, її коханий граф Моріца Саксонський та суперниця, впливова принцеса де Буйон.

Арія принцеси де Буйон («Acerba voluttà»)

Одна з найвідоміших сцен — арія принцеси де Буйон «Acerba voluttà, dolce tortura» («Гірка насолода, солодкі муки»). Це драматичний монолог сильної, але роздираної ревнощами жінки, яка кохає і страждає водночас.

Емоційний зміст: у ній звучать ревнощі, біль, пристрасне бажання і водночас відчай.

у ній звучать ревнощі, біль, пристрасне бажання і водночас відчай. Музична мова: арія насичена контрастами — від ніжної інтонації до потужних, майже трагічних кульмінацій. Оркестр підсилює емоційну напругу, створюючи враження хвиль, які накочуються одна за одною.

арія насичена контрастами — від ніжної інтонації до потужних, майже трагічних кульмінацій. Оркестр підсилює емоційну напругу, створюючи враження хвиль, які накочуються одна за одною. Виконавська традиція: ця арія входить до репертуару провідних мецо-сопрано світу (серед них — Еббіті Гарія, Федора Барб’єрі, Єлена Образцова, Агнєшка Речек та інші).

Арія принцеси — яскравий приклад того, як Чілеа вмів поєднувати італійську оперну традицію з психологічною глибиною характерів, який був чудово відтворений Наталією Каданцевою ії бездоганним виконанням.