Сколько мужчин решили получить отсрочку от мобилизации путем поступления в вуз и скольких ребят матери вывезли в ЕС до наступления совершеннолетия?

По статистике, на 100 рожденных девочек приходятся 105 мальчиков. Этот феномен наблюдается всегда и везде. Как следствие, 51,2% детей - мужского пола. Хотя с возрастом этот баланс выравнивается из-за более высокого уровня смертности последних, однако в 17 лет естественное преобладание мужчин еще сохраняется.

До большой войны этот феномен можно было наблюдать во время внешнего независимого оценивания (ВНО). В 2021 году после окончания школы экзамены сдавали 171 658 юношей и 166 620 девушек, то есть доля первых составляла 50,7%.

ВНО сдавали и выпускники прошлых лет, иногда - в зрелом возрасте. Вторым шансом чаще пользовались женщины. Так, в 2021 году доля мужчин среди взрослых, решивших сдать ВНО, составляла менее половины - 48,2% (24 576 человек).

В 2025 году ситуация противоположная. Об этом свидетельствует анализ обезличенных микроданных, которые в сентябре опубликовал Украинский центр оценивания качества образования.

Национальный мультипредметный тест (НМТ), который во время войны заменил ВНО, в Украине сдавали 121 346 девушек и только 98 994 парня (45%). Это означает, что государство "потеряло" около 24 тыс. парней.

Часть этого демографического "провала" можно объяснить выездом семнадцатилетних парней за границу до наступления призывного возраста. Частично это подтверждают данные о тех, кто сдавал НМТ, находясь за границей. Юношей среди таких было 8,9 тыс., что на 2 тыс. больше, чем девушек.

"Люди уезжают, но считают украинское высшее образование привлекательным вариантом. Многие из тех, кто уезжает в 17 лет, возвращаются и поступают в украинские вузы", - искал позитив сейчас уже экс-заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Куда делись еще около 20 тыс. ребят, которые не сдавали НМТ? Одна из версий - выехали из страны раньше времени и поступают в вузы в ЕС. Для этого украинский НМТ не нужен - достаточно аттестата и собственных экзаменов. Действительно ли это так - неизвестно: Госпогранслужба и ГМС не публикуют статистику выездов по возрасту.

"Я бы не сказал, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть замыслы, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы", - говорил в мае 2025 года министр образования Оксен Лисовой, комментируя эту проблему. В конце августа правительство разрешило мужчинам в возрасте 18-22 года свободно пересекать границу.

В 2025 году заметна еще одна аномалия: большинство взрослых, которые составляли НМТ, были мужчинами (44 156 против 32 098 женщин) и 22 785 из них были старше 25 лет.

Большинство из них стали абитуриентами. По данным Минобразования, в сентябре более 15 тыс. мужчин старше 25 лет поступили в вузы (в 2021 году - 7,6 тыс.). В образовательном комитете парламента говорят, что за время войны высшим образованием для получения отсрочки от мобилизации могли воспользоваться 100 тыс. мужчин.

Весной власти планировали закрыть эту лазейку. Правительство подготовило законопроект об ограничении права на отсрочку от призыва для студентов старшего возраста, распространив ее только на тех, кто начал обучение до 25 лет на дневной или дуальной формах обучения. То есть мужчины, которые после 25-летия поступили в колледж или на заочную форму, больше не могли бы автоматически избегать мобилизации.

В то же время документ предлагает сохранить право на отсрочку для студентов университетов, но только в пределах нормативного срока обучения (без академических отпусков), чтобы не было тех, кто учится во избежание службы в армии.

Проект ожидает рассмотрения в парламенте. Если его примут, феномен 25-летних первокурсников в украинских реалиях пойдет на спад. Правда, на количество юношей, решивших поступить в вуз после окончания школы, это не повлияет.