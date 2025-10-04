 
Информация к новости
0
Сьогодні, 16:00

"Слуг народу" вдруге за місяць збирають на зустріч із Зеленським

Категория: Новини / Політика

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Депутатов из парламентской фракции “Слуги народа” во второй раз за месяц собирают на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил народный депутат из “Голоса” Ярослав Железняк в Facebook.

“Это в первый раз, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский просит ее провести. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы президенту”, — рассказал Железняк.

По его прогнозу, встреча состоится в ближайший вторник или четверг.

Железняк считает, что решение провести встречу является реакцией на критику в прессе, в том числе западной, в адрес президента: СМИ утверждают, что Зеленский не слушает свою фракцию и концентрирует власть в руках ограниченного числа чиновников Офиса президента. А также на то, что на предыдущую встречу пришла только половина фракции, чем был недоволен Зеленский.

Этой встречей Банковая хочет показать, что советуется с депутатами, а они поддерживают президента, полагает нардеп.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 