Депутатов из парламентской фракции “Слуги народа” во второй раз за месяц собирают на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил народный депутат из “Голоса” Ярослав Железняк в Facebook.

“Это в первый раз, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский просит ее провести. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы президенту”, — рассказал Железняк.

По его прогнозу, встреча состоится в ближайший вторник или четверг.

Железняк считает, что решение провести встречу является реакцией на критику в прессе, в том числе западной, в адрес президента: СМИ утверждают, что Зеленский не слушает свою фракцию и концентрирует власть в руках ограниченного числа чиновников Офиса президента. А также на то, что на предыдущую встречу пришла только половина фракции, чем был недоволен Зеленский.

Этой встречей Банковая хочет показать, что советуется с депутатами, а они поддерживают президента, полагает нардеп.





