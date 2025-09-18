В офисе президента состоится встреча с депутатами "Слуги народа", президент Владимир Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут тяжелые решения".

Источник: информированные собеседники УП среди нардепов "Слуги народа", спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП

Прямая речь Палийчук: "Провели заседание фракции с участием президента. Встреча в Офисе президента длилась полтора часа. Обсудили вопросы защиты ВПЛ, работу госслужбы во время войны, гарантии безопасности для Украины и готовность Украины к мирному процессу".

Детали: По словам источников во фракции "СН", на встрече было около 150 членов фракции.

Палийчук уточнила УП, что часть нардепов не пришла, поскольку они вовлечены в консультации по госбюджету на 2026 год, часть в командировке, а часть заболела.

Поэтому в ОП договорились еще об одной встрече с 6 по 10 октября.

Что касается войны, то, по словам источников УП, президент сказал, что пока стоит фронт, до этого Украина может надеяться на нормальные условия соглашения. Но, по словам собеседника, окончательное решение будет за Радой, Кабмином.

В то же время, Зеленский отметил, что "будут трудные решения", если "дела на фронте будут плохими".

Отдельно нардепы говорили о ситуации с законом о НАБУ и САП. Также депутаты спрашивали о законе о "вечном ПЭПстве". В частности, парламентарии спрашивали о возможности ослабить законодательство хотя бы на такой уровень, как работает в Европе. Решили обсудить этот вопрос еще раз в октябре.

Встреча проходила в формате вопрос/ответ.

