Российский диктатор Владимир Путин возмутился после слов о том, что Россия - это "бумажный тигр" и заявил, что НАТО может попытаться "разобраться с бумажным тигром".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Путин заявил во время своего выступления на Валдайском клубе.

Российский диктатор заявил, что Россия якобы не "бумажный тигр", как назвал ее президент США Дональд Трамп. Более того, Путин решился сравнить РФ с НАТО и фактически бросил вызов западным странам и американскому президенту.

"Если Россия - бумажный тигр, то что тогда НАТО? Идите и попробуйте разобраться с бумажным тигром", - заявил Путин.

"Бумажный тигр"

"Бумажный тигр" - старый китайский фразеологизм, который часто применяют для обозначения чего-то, что выглядит очень опасным, но на самом деле не представляет большой угрозы. Выражение стало популярным в мире в середине XX века благодаря китайскому диктатору Мао Цзэдуну, который часто использовал его в публичных выступлениях и заявлениях.

Президент США Дональд Трамп 30 сентября во время встречи с американскими генералами и адмиралами подтвердил, что он заявил Путину: Россия - это в реальности "бумажный тигр".

"Я сказал ему: знаешь, ты плохо выглядишь - четыре года воюешь в войне, которая должна была занять неделю. Ты что, бумажный тигр?" - сказал он.

Таким образом Трамп публично подтвердил свое заявление еще от 23 сентября - он еще тогда сравнивал Россию с "бумажным тигром". Трамп сделал такое заявление, поскольку Россия, по его словам, бесцельно воюет уже более трех лет и имеет крошечные успехи ценой огромных потерь.

Источник