



У «Нафтогаза» снова большие планы — компания ведёт переговоры с американскими производителями сжиженного природного газа (СПГ) о прямых поставках без посредников. И даже отсутствие в Украине собственного терминала для приёма СПГ не останавливает ретивых топ-менеджеров госкомпании. Как тут не вспомнить популярный мем о «газе в дирижаблях» — кажется, эти могут всё!

По официальным заявлениям, переговоры идут активно. Однако на деле американский газ поступает в Украину через трубопроводы из Европы, где он смешивается с топливом «Газпрома». В результате украинцы обогревают свои дома всё тем же — частично российским газом.

В этом году «Нафтогаз» импортировал около 450 млн кубометров американского СПГ. На большее не хватило ни денег, ни свободных объёмов у США. Поставки осуществлялись через польскую компанию ORLEN с использованием терминалов в Польше и Литве.

Эксперты отмечают: проблема не только в финансах, но и в масштабах. Украинский импорт составляет от нескольких сотен миллионов до максимум 2–4 млрд кубометров в год. Для крупных международных игроков такие партии неинтересны — они планируют поставлять от 10 млрд кубометров ежегодно.

По мнению аналитиков, «Нафтогазу» стоит меньше гнаться за американским газом и больше работать над долгосрочными контрактами с европейскими трейдерами — хотя бы на 5–10 лет и объёмом не менее 5 млрд кубометров в год. Это обеспечит стабильность поставок и снизит цену для потребителей.





Источник