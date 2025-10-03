Ким Чен Ын приказал северокорейцам проверять женщин на наличие "буржуазных" грудных имплантатов. А те, кто выполняет "несоциалистическую" работу, могут быть отправлены в трудовой лагерь. Как передает Фокус, об этом пишет Daily NK.

Подозреваемые в пластических операциях будут доставлены в больницу для обследования, а правительство Ким Чен Ына предупредило их о строгих наказаниях, если будет установлено, что они прошли эту процедуру.

Увеличение груди считается в Северной Корее "несоциалистическим поведением" и запрещено к проведению в официальных медицинских учреждениях.

Но на прошлой неделе публично судили двух девушек в возрасте около 20 лет, которым сделал операцию по увеличению груди хирург, бросивший медицинскую школу. Операции он проводил на дому.

Нарушительниц поймали после того, как сотрудники отдела общественной безопасности Саривона работали под прикрытием и стали свидетелями того, как врач проводил операции у себя дома.

Всех троих выставили напоказ перед толпой во время суда, а также были продемонстрированы доказательства, включая медицинские инструменты, которые использовал врач во время операций, импортный силикон из Китая и пачки денег.

Обе женщины утверждали, что сделали операцию, чтобы улучшить свое тело, но судья отклонил это, заявив, что они вместо этого были "одержимы тщеславием".

"Женщины, живущие в социалистической системе, испорчены буржуазными обычаями и ведут себя по-гнилому капиталистически", — добавил прокурор.

Судья назвал операцию по увеличению груди "несоциалистическим актом" и предупредил о суровом наказании женщин, если их признают виновными.

Судья заявила, что женщины "не имели намерения проявлять лояльность к организации и группе, а были одержимы тщеславием и в конечном итоге стали ядовитым сорняком, разъедающим социалистическую систему". И скорей всего, как сообщает источник – их отправят в трудовой лагерь.

По данным источников, увеличение груди становится тенденцией среди женщин из КНДР в возрасте от 20 до 30 лет, проживающих в центральных районах Пхеньяна, так как в моду вошел пляжный отдых и купальники, а значит и более пышные формы.

Ранее в Пхеньяне уже задерживали челюстно-лицевого хирурга, который делал пластические операции у себя дома. А теперь в КНДР будут действовать районные дозорные группы, которые будут отлавливать женщин с подозрительно "выдающимися" формами и отправлять их на осмотр. Если в их теле обнаружат импланты – им грозит публичный суд, осуждение и срок в трудовом лагере.

Напомним, тем временем в КНДР зачастили западные блогеры, которые создают в соцсетях картинку счастливого северокорейского общества и закрывают глаза на все проблемы и репрессии.