Договор дарения, пожизненного содержания, или завещание: что выбрать, чтобы не ошибиться?

Гражданским Кодексом Украины предусматривается ряд гражданско-правовых договоров, которые можно выбрать, когда возникает необходимость или желание распорядиться своим имуществом. Среди них рассмотрим наиболее распространенные: договор дарения; договор пожизненного содержания; наследственный договор; завещание. Для выбора, какие договоры заключить, обязательно надо выяснить их правовые последствия.

Завещание

Завещание - это личное распоряжение лица на случай своей смерти. Правовые последствия завещания, включая его выполнение, наступают только после открытия наследства, то есть только после смерти завещателя – лица, составившего завещание. Составить завещание может только лицо, не ограниченное в дееспособности.

При жизни завещатель может в любое время отменить завещание, изменить его или составить новое завещание. Завещание, составленное позднее отменяет предыдущее завещание и не восстанавливает завещания, которое завещатель составил перед ним.

Составление завещания не лишает вас права собственности на имущество, которое вы завещает другим лицам. Наследники смогут получить это имущество только после вашей смерти. Составление завещания не дает права наследникам требовать от вас передачи им имущества, права на проживание в вашей квартире или доме до вашей смерти, или выселение вас из жилья, права пользования земельным участком и др.

Необходимые документы для составления завещания:

паспорт завещателя;

справку о присвоении идентификационного номера (для завещателя).

желательно, но не обязательно, предоставить копии паспортов наследников, во избежание ошибок в написании ФИО в тексте завещания;

в случае распоряжения в завещании относительно отдельного имущества необходимо предоставить документы, удостоверяющие право собственности на это имущество.

Договор дарения

По этому договору одна сторона передает или обязуется передать другой стороне безвозмездно имущество в собственность.

Даритель не вправе требовать от одаряемого лица встречных действий имущественного или денежного характера.

Предметом договора дарения могут быть дома, квартиры, другая недвижимость, деньги и ценные бумаги, а так и недвижимые вещи. В отношении недвижимого имущества при заключении договора дарения существуют определенные требования: он подлежит обязательному нотариальному удостоверению и государственной регистрации.

Договор дарения можно заключить посредством представителя, который должен действовать на основании доверенности, выданной доверителем (дарителем) и заверенной нотариально.

ВАЖНО! Право собственности на имущество у одаряемого лица возникает сразу после получения подарка, тем самым одаряемый вправе распоряжаться подарком (продать, подарить, обменять и т.д.) по собственному желанию без согласия дарителя сразу.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ! Заключив договор дарения, Вы перестаете быть собственником своего имущества и теряете любые права на это имущество.

Лицо, которому вы подарили свое имущество, вправе требовать от Вас передачи ему имущества, имеет право проживать в подаренной квартире или доме, вправе требовать выселения вас из жилья или запретить пользоваться земельным участком.

Итак, если вы решили подарить свое имущество взамен оказания поддержки в старости, будьте очень осторожными. Ведь расторгнуть такой договор в дальнейшем практически невозможно.

Для заключения договора дарения нужны следующие документы:

документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т.д.).

паспорт гражданина (для дарителя и одаряемого).

справку о присвоении идентификационного номера (для дарителя и одаряемого).

выписку из реестра прав собственности на недвижимое имущество (можно получить в городских и районных БТИ).

справка формы 3 (можно получить в паспортном столе ЖЭКа для городов, в сельских советах для сельских местностей).

согласие супругов (для дарителя - если предметом отчуждения является общая совместная собственность супругов).

В случае отчуждения по договору дарения жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, к вышеуказанным документам следует добавить следующее:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (государственный акт о праве собственности на земельный участок и т.д.);

- справку о нормативно-денежной оценке отчуждаемого земельного участка (можно получить в соответствующем территориальном органе государственных земельных ресурсов);

- выписку из поземельной книги (полная характеристика земельного участка и сведения о наличии / отсутствии ограничений, обременений и земельных сервитутов).

Договор пожизненного содержания (ухода)

По договору пожизненного содержания (ухода) одна сторона (отчуждатель) передает второй стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, другое недвижимое или движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и уходом.

Право собственности на имущество по договору пожизненного содержания у приобретателя возникает с момента нотариального удостоверения такого договора и его регистрации.

ВАЖНО! Право распоряжения полученным имуществом у приобретателя возникает только после смерти отчуждателя.

Вы теряете право собственности на имущество, которое вы передаете по договору пожизненного содержания. В дальнейшем вы уже не сможете передать это имущество по наследству, продать, подарить или обменять. Но и приобретатель не имеет права до смерти отчуждателя продавать, дарить, менять, передавать в залог имущество. На это имущество не может быть обращено взыскание по долгам приобретателя.

При удостоверении договора пожизненного содержания нотариус накладывает на это имущество запрет отчуждения.

СОВЕТ! При заключении договора требуйте включения в договор пункта об обязательствах приобретателя обеспечить вас жильем в доме (квартире), который вы передаете по договору пожизненного содержания. В этом случае в договоре должна быть конкретно определена та часть помещения, в которой вы имеете право проживать.

Для заключения договора пожизненного содержания и наследственного договора следует подать следующее:

документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т.п.);

паспорт гражданина (для приобретателя и отчуждателя)

справку о присвоении идентификационного номера (для приобретателя и отчуждателя)

выписку из реестра прав собственности (можно получить в городских и районных БТИ).

справку формы 3;

согласие супругов (для отчуждателя - если предметом отчуждения является общая совместная собственность);

согласие супругов (для приобретателя - если на момент заключения договора приобретатель находится в зарегистрированном браке);

оценочную стоимость объекта отчуждения.

Делая вывод из вышесказанного, советуем в большинстве случаев отдать предпочтение последнему варианту. Договор пожизненного содержания является своеобразным компромиссом между завещанием и договором дарения, поскольку он является оптимальным путем использования собственного имущества для обеспечения достойной жизни в старости. Преимущество договора пожизненного содержания в том, что право собственности на недвижимость переходит к приобретателю в момент подписания договора. Поэтому после смерти отчуждателя его наследники не могут претендовать на это имущество, что защищает права приобретателя. Кроме того, в отличие от завещания, которое завещатель может отменить, или изменить в любой момент. Договор пожизненного содержания в одностороннем порядке можно расторгнуть, только если не будут выполняться его условия.

Если приобретатель имущества по договору пожизненного содержания умирает раньше отчуждателя, его права и обязанности переходят к наследникам. В случае их отказа содержать отчуждателя, нотариус по письменному заявлению отчуждателя расторгает данный договор в связи с его невыполнением. А отчуждателю возвращается право собственности на имущество, которое он передал по договору пожизненного содержания. Но при этом расходы приобретателя на содержание отчуждателя не возвращаются.



Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической Клиники

Павлова Юлия Сергеевна