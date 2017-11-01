Польша относится к Украине, как к «прокладке»… между собой и Россией

Такие взгляды без обиняков высказывали участники марша, посвященного 99-й годовщине независимости Польши, которая отмечалась 11 ноября.

По словам участников акции, признанной самым массовым маршем национал-патриотов в Европе, «…независимая Украина нам нужна, потому что она отделяет нас от России!»

Поляки не забыли, что именно Россия была активным участником разделов Речи Посполитой в XVIII-XIX веках. Правда о том, что столетием ранее поляки, воспользовавшись охватившей русские земли смутой, изо всех сил пытались подчинить себе всю (!) Россию, они теперь предпочитают не вспоминать.

Как, собственно, и о том, что, помимо России, в разделах Польши от души поучаствовали еще Пруссия и Австрия. Причем настолько, что на протяжении четверти века две трети территории Пруссии и составляли исконно польские земли, а Варшава была самым крупным прусским городом. А второй по величине город страны Польши, ее древняя столица Краков был аннексирован Австрией!

Впрочем, сейчас не об этом.

Явно страшась возросшей российской мощи, поляки смотрят на Украину, исключительно, как на, своего рода, санитарный кордон. И именно поэтому оказывают нам поддержку.

Однако ни в коем случае не воспринимают нас, как равноправного партнера. И заявление Президента Польши Анджея Дуды о том, что недопустимо назначать на руководящие посты в Украине людей с антипольскими взглядами – тому наглядное подтверждение.

Отметим, что отношение польского общества к Украине, как к своего рода, «защитной прокладке» от России, косвенно подтвердил и украинский посол в Польше Андрей Дещица, который честно заявил, что «…как для нас важна независимая Польша, так и Польша жизненно заинтересована в независимой Украине!»

А чем еще можно объяснить эту «жизненную заинтересованность», как не необходимостью наличия барьера между собой и «русским медведем».

Как говорится, вопрос риторический.