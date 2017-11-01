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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

На железнодорожной станции в Одесской области нашли труп женщины

Категория: Новости


На железнодорожной станции в Одесской области нашли труп женщины

По информации ГУНП, возле железнодорожной платформы в Белгород-Днестровском районе в котловане был обнаружен присыпанный землей женский труп.

Погибшую опознали. Ею оказалась сорокалетняя жительница Тарутино.

По обоснованному подозрению в совершении преступления задержан тридцати восьми летний житель Белгород-Днестровского. По имеющимся данным, свои действия тот объяснил тем, что смертельные травмы новой знакомой нанес не намеренно. А затем, страшась ответственности, при помощи знакомого зарыл тело в котловане.

Проводятся следственные действия. По их результату будет определено, будет ли задержанный обвинен по статье «умышленное убийство» или «нанесение телесных повреждений, приведших к смерти».

Однако даже если убийство не будет признано преднамеренным, обвиняемому реально грозит лишение свободы на срок до 10 лет.



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