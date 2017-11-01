Мошенничество с банковскими картами

Прогресс не стоит на месте и сейчас уже почти каждый гражданин пользуется услугами банка, а, следовательно, имеет свою банковскую карточку. Однако в жизни всегда есть две стороны медали: вместе с комфортом банковские карточки несут в себе потенциальную угрозу похищения средств с вашего счета. Мошенничества этого рода – одна из проблем современного общества. На фоне роста популярности использования банковских карт участились случаи, связанные с кражей денег со счётов клиентов. Ничего не подозревающие люди в мгновение ока лишаются крупных денежных сумм после покупки товара или услуги, использования банкомата или оплаты счёта. Особенно популярны сейчас звонки на мобильные, когда незнакомцыпредставляются работниками банков и просят предоставить данные о карточке, а потом снимают с нее средства.

Министерство юстиции Украины предоставило консультацию, как вернуть средства, похищенные с платежных карточек.

Что делать, если украли карточку?

После выявления факта утраты банковской карты или появления подозрения, что по вашему счету были проведены платежи, которые вы не совершали, немедленно сообщите об этом в банк. Как правило, это можно сделать, позвонив на телефон горячей линии банка, через систему онлайн обслуживания в сети Интернет или лично посетив отделение банка. Более конкретно способы оповещения банковские учреждения прописывают в договорах.

До момента сообщения пользователем банка риск убытков от осуществления операций и ответственность несет пользователь. А с момента уведомления банка риск убытков от осуществления операций несет уже банк.

Что должен сделать банк?

Банк, который выпустил банковскую карту, получив сообщение или заявление о потере банковской карты или о платежах, которых владелец карты не выполнял, обязан идентифицировать пользователя, зафиксировать обстоятельства ситуации, зафиксировать дату, час и минуты его обращения.

При этом банк обязан немедленно приостановить осуществление операций с использованием банковской карты.

Остаток средств на счете по поручению владельца перечисляется на другие счета или выдается наличными.

Какой срок рассмотрения банком заявления или сообщения?

Банк обязан рассматривать заявления или сообщения, касающиеся использования банковской карты или незавершенного перевода, инициированного с его помощью в срок, установленный договором. Однако этот срок не может превышать срока, предусмотренного законом для рассмотрения обращений и жалоб граждан. При этом банк должен предоставить пострадавшему клиенту возможность получать информацию о ходе рассмотрения заявления или сообщения и должен сообщать в письменной форме о результатах рассмотрения.

Какой срок возврата средств на счет?

Банк должен установить инициатора и правомерность перевода средств. Пока эта процедура не будет проведена, банк имеет право не возвращать на счет ненадлежащего плательщика сумму предварительно списанного ненадлежащего перевода. Вместе с тем следует отметить, что все эти процедуры не могут занимать более 90 календарных дней.

В случае установления ненадлежащего перевода банк обязан перечислить на счет пострадавшего клиента соответствующую сумму денег за счет собственных средств.

Кроме того, банк должен уплатить пеню в размере 0,1 процента суммы перевода за каждый день, начиная со дня перевода до дня возврата соответствующей суммы на счет.

Можно ли обжаловать решение об отказе возвращать средства?

В случае отказа банка возвращать средства на счет плательщика, пострадавший вправе обратиться в суд по месту нахождения банка в порядке гражданского судопроизводства.

Стоимость подачи искового заявления имущественного характера – 1% от суммы иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Как не попасть в ловушки мошенников?

Согласно правилам международных платежей, для получения перевода на карту любого банка, как в Украине, так и за рубежом, достаточно лишь номера карты. Работники банка не звонят клиентам, чтобы узнать информацию о пароле и личные данные. В случае такой ситуации и когда назвавшийся работником звонит с обычного номера мобильного телефона, завершайте разговор и перезвоните по номеру банка.

Никогда не сообщайте свои персональные данные с телефонов. Особенно это касается цифровых кодов с SMS-сообщений банка.

Старайтесь контролировать свои личные данные, размещенные в социальных сетях. Удалите всю опаснуюна ваш взгляд информацию.

Никогда не перезванивайте потенциальному покупателю или человеку, который хочет передать вам средства, если плохая связь. Заинтересованное лицо само позвонит вам.

Никогда и ни при каких условиях не выполняйте с банкоматом действия, которые вам диктует по телефону незнакомец.

Для приема платежей в Интернете используйте карту с нулевым балансом.

Если вы подозреваете мошенничество – блокируйте свой счет.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической Клиники,

аспирант кафедры гражданского процесса.

Павлова Юлия Сергеевна