10 июля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области: возникли пожары, один человек погиб.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба

Прямая речь: "Враг вновь атаковал Одесскую область крылатыми ракетами. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. На территории возникли пожары, которые были локализованы спасателями".

Детали: Кипер сообщил, что один человек погиб. На месте продолжается ликвидация последствий атаки.

Кулеба добавил, что погибший работал докером-механизатором.

Он уточнил, что в результате атаки повреждены производственные объекты и техника на территории портовых операторов. Также в результате удара возник пожар на территории одного из терминалов.