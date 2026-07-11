Нападение на ТЦК во Львове — не первый случай, когда мобилизация заканчивается стычкой между гражданскими лицами и людьми в форме. Власти осуждают нападавших, правоохранители возбуждают уголовное дело, но главный вопрос остается без ответа: как остановить конфликт вокруг ТЦК до того, как он перерастет в еще более серьезный кризис. Опрошенные Фокусом эксперты предлагают разные, но одинаково радикальные выходы — от отказа от грубого оповещения на улицах до всеобщей мобилизации по принципу "всех".

Во Львове после конфликта с участием военнослужащих ТЦК возбудили уголовные дела, а чиновники рассказали новые подробности инцидента. По данным властей, в нападении участвовали около 200 человек, среди которых было много молодежи и несовершеннолетних.

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошла массовая стычка с участием военнослужащих ТЦК и гражданских лиц. В соцсетях появились видео, на которых видна толпа, перекрытая дорога, поврежденный автомобиль и потасовка. Сначала в Telegram-каналах писали, что конфликт якобы возник из-за мобилизации 20-летнего парня, однако позже в полиции и ТЦК уточнили: речь шла о мужчине 1996 года рождения.

По данным полиции, группа оповещения обнаружила 30-летнего мужчину, который нарушил правила воинского учета и находился в розыске с 12 июня 2026 года. Во время общения с ним на месте начали собираться местные жители, которые, по версии правоохранителей, препятствовали работе группы оповещения. Впоследствии людей стало больше, конфликт обострился, а толпа заблокировала автомобиль военнослужащих.

Очевидцы сообщали, что люди перекрыли дорогу, прокололи шины автомобиля, сняли бампер, а затем перевернули машину. На видео также слышны крики "Позор". Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что обстоятельства инцидента выясняются.

9 июля во Львовской областной государственной администрации прошел брифинг с участием представителей областного и районного оперативных штабов. Там заявили, что видео, распространившиеся в социальных сетях, не отражают полную картину событий. По словам чиновников, конфликт развивался несколько часов и продолжался до примерно 3:00 ночи, то есть частично уже во время комендантского часа.

Руководитель аппарата Львовской областной государственной администрации Тарас Грень заявил, что среди участников столкновения было много молодых людей, в том числе несовершеннолетних.

"Вчера было очень много несовершеннолетних. Не все были в адекватном состоянии. Вчера большинство составляли молодые люди. Им было 15–17 лет, средний возраст — это школьники. Я видел собственными глазами, что большинство из них — это были молодые люди, которым, наверное, нужен драйв", — сказал он.

В ТЦК также пояснили, что инцидент касался одного военнообязанного, а не двух человек, как ранее писали в сети. По словам представителей военкомата, после того как мужчину доставили в ТЦК, толпа окружила другой автомобиль с военнослужащими, начала его раскачивать, ломать и блокировать.

Начальник Сиховского РТЦК Борис Прицковых заявил, что военнослужащие действовали сдержанно и в рамках закона. По его словам, пострадавшие военные после инцидента были доставлены в травмпункт, однако серьезных телесных повреждений у них нет.

На брифинге также прокомментировали эпизоды, вызвавшие наибольший резонанс в соцсетях: удар по голове одного из участников конфликта, выстрел и поведение полиции. Чиновники заявили, что эти фрагменты требуют оценки в рамках расследования, а видео были распространены без полного контекста. Что касается выстрела, представитель ОВА сказал, что он не привёл к каким-либо последствиям, и назвал это "эксцессом". Действия полиции, которая не применяла силу во время столкновения, в ОВА объяснили стремлением не допустить ещё большей эскалации.

Офис генерального прокурора сообщил, что в нападении на военнослужащих ТЦК во Львове участвовали около 200 человек. События квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, а также по ч. 2 ст. 345 — угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа.

В то же время в ТЦК и ОВА отмечают, что личности участников инцидента устанавливают правоохранительные органы. Окончательную правовую оценку должны дать следствие и суд.

Бодикамеры для всех: почему видео с места конфликта не затрагивают главный вопрос

Военный адвокат Роман Лихачев считает, что одна из главных проблем в таких инцидентах — отсутствие полной и объективной фиксации действий всех сторон. По его словам, после столкновения во Львове ключевой вопрос заключается не только в том, что именно попало на видео очевидцев, но и в том, почему военнослужащие ТЦК не были оснащены бодикамерами.

"Первое, что я замечаю в связи с этими событиями: военнослужащие ТЦК должны носить бодикамеры. Я уже столько раз это повторяю. Не просто уполномоченные лица, а все должны носить. Вы видели вчерашний конфликт? Вы заметили у кого-нибудь бодикамеру? Я пересмотрел все видео, ни на одном не увидел бодикамер. Где бодикамеры? У меня главный вопрос", — говорит Фокусу Лихачёв.

По его мнению, нательные камеры нужны не только для контроля за действиями военнослужащих, но и для их же защиты. Фиксация, объясняет адвокат, снижает уровень агрессии со стороны гражданских лиц, поскольку человек понимает, что его действия фиксируются. В то же время камера сдерживает и самого представителя ТЦК от возможных нарушений.

"Когда на человеке надета нательная камера, даже на полицейском, это снижает агрессивность любого человека. Ведь человек понимает: мои действия уже фиксируются. С другой стороны, это не позволяет военнослужащему ТЦК совершать какие-либо нарушения. Поэтому наличие работающих нательных камер должно быть обязательным для всех, а не только для уполномоченного лица, которое стоит неизвестно где, в то время как все остальные военнослужащие ТЦК делают что хотят без камеры. Так быть не должно", — подчеркивает эксперт.

Лихачёв добавляет, что бодикамеры должны быть и у полицейских, которые сопровождают или находятся рядом во время таких ситуаций. По его словам, правоохранители не должны отстраняться от конфликта, когда насилие применяет любая из сторон — будь то военнослужащий ТЦК или гражданское лицо.

"Полицейские должны обязательно быть оснащены бодикамерами. Полицейские не должны отворачиваться, когда военнослужащий ТЦК совершает насилие или, наоборот, гражданское лицо совершает насилие, а должны объективно разбираться в этой ситуации. То есть у нас есть действующее законодательство, его просто не применяют. Кто-то уклоняется от военной службы — для этого есть суд, есть полиция. Предусмотрено три года реального лишения свободы, причем людей отправляют в тюрьму", — отмечает военный адвокат.

По словам Лихачева, именно прозрачная фиксация могла бы снять часть общественной напряженности вокруг таких инцидентов. В случае нападения на военнослужащего бодикамера стала бы доказательством его версии событий. В случае неправомерных действий со стороны ТЦК — наоборот, послужила бы основанием для привлечения к ответственности.

"Раздайте всем нательные камеры — всем военнослужащим ТЦК — в первую очередь для их защиты, чтобы завтра они могли четко сказать: „Действительно, на меня первым напал гражданин с ножом“. Как ему завтра это доказать? Раздайте эти бодикамеры и посмотрим, сработает ли это в лучшую сторону или нет", — считает Лихачёв.

Требование справедливости и риск срыва мобилизации: почему стычка во Львове может иметь более широкие последствия

По словам Романа Лихачева, инцидент во Львове продемонстрировал не только проблему конкретного столкновения, но и общий кризис доверия к мобилизационным процессам. Особенно опасным он называет то, что среди участников конфликта было много молодежи, которая формирует свое отношение к ТЦК через видео в соцсетях.

"То, что я вчера просматривал, там очень много молодежи. Причем той самой молодежи, которая вчера, условно говоря, выходила на протест в поддержку НАБУ. А если она так же выйдет в поддержку против ТЦК, то это будет беда. С молодежью нужно общаться, потому что они видят все эти ролики о силовой мобилизации. Я не скажу, что это всегда происходит именно так, с применением силы, но стоит зайти в интернет — таких роликов уже просто куча. То есть есть спрос на справедливость", — говорит Лихачев.

Он подчеркивает: если военнослужащие ТЦК нарушают закон, они должны нести ответственность не формально и не путем перевода в боевые части, а в рамках административной или уголовной процедуры. В то же время, если гражданские лица разбивают автомобили, нападают на военнослужащих или унижают их, они также должны быть привлечены к ответственности.

Отдельно Лихачёв обращает внимание на призывы разрешить ТЦК более активно применять оружие. По его словам, военнослужащие и так имеют право применять оружие в определённых законом случаях, однако в общественных местах это может вызвать обратную реакцию и ещё большую эскалацию.

"Эти призывы со стороны военных разрешить ТЦК применять оружие — ведь ТЦК и так может применять оружие. Мы можем ознакомиться с уставом, для этого разрешения не требуется. Но насколько целесообразно будет применять оружие в общественных местах? Применение оружия — это может вызвать обратную реакцию", — говорит он.

По мнению эксперта, одной из причин нарастания напряженности является отсутствие честного диалога со стороны государственных структур. Он отмечает, что нельзя каждый раз объяснять конфликты одной и той же версией о нападении гражданских лиц, не уточняя, что именно предшествовало инциденту.

"Существует требование справедливости. Когда я постоянно читаю, что во время мероприятий по оповещению военнослужащие не совершали ничего противозаконного, а человек набросился на них с ножом, я, честно говоря, в это не верю — что человек шел по улице и решил с ножом наброситься на военнослужащих. Бывают такие случаи, но это не может происходить постоянно. Нужно честно изложить, как обстоят дела: военнослужащий ТЦК применил, например, силу к человеку. Было ли это правомерно или неправомерно? На каком основании?" — объясняет Лихачёв.

Он также критикует ситуации, когда полиция фактически остается в стороне, тогда как именно правоохранители должны оформлять задержания, составлять протоколы и действовать в соответствии с установленным порядком.

"Я иногда вижу видео, на которых полиция стоит в стороне, а ТЦК избивает людей. Ну что это происходит? Где протокол о задержании и всё остальное? Если военнослужащий постоянно нарушает закон и остаётся безнаказанным, у него формируется комплекс безнаказанности: значит, так можно поступать", — говорит адвокат.

По словам Лихачева, ТЦК оказались в роли заложников системы: именно на них возложено выполнение мобилизационных задач, хотя часть функций должны были бы выполнять другие органы власти, в частности полиция.

"На самом деле ТЦК выполняет ту функцию мобилизации, которую должны выполнять органы власти, полиция и все остальные. А занимаются этим почему-то ТЦК как заложники ситуации, которым сбрасывают определенные показатели, и они в безвыходном положении: им как-то нужно оказывать давление, что-то делать", — отмечает он.

Лихачёв считает, что после львовского инцидента необходимо не только наказать виновных, но и провести объективное расследование и обеспечить понятную коммуникацию. В противном случае, по его словам, подобные конфликты могут повторяться, а вражеская пропаганда и в дальнейшем будет использовать такие видео в качестве доказательства якобы сопротивления мобилизации в Украине.

Без мобилизации: что нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций

По мнению адвоката, грубые призывы следует прекратить, а мобилизационные процессы — вернуть в рамках законной процедуры. Если человек уклоняется от мобилизации, этим должны заниматься полиция и суд, а не стихийные задержания на улице.

"Нужно поставить мобилизацию на нормальные рельсы. Убрать грубое оповещение. Если человек уклоняется от мобилизации — есть Уголовный кодекс и полиция. Полиция сейчас, чтобы не портить свой имидж, отстранилась от этого, и пусть этим занимаются военнослужащие ТЦК", — говорит Лихачёв.

В то же время адвокат предупреждает: если нападения на военнослужащих ТЦК станут систематическими, это может отбить у людей желание работать в ТЦК и, в конечном итоге, негативно сказаться на мобилизации.

"Общаясь с военнослужащими, которые получают статус "ограниченно годных", когда я спрашиваю: "Вы можете дальше идти в ТЦК?", они не хотят идти в ТЦК. Я знаю такие случаи, и они действительно имеют место. Существует ли здесь угроза жизни? Да. Вчера я видел, как там срывали одежду и всё остальное, унижали. Это реальное уголовно наказуемое деяние, совершенное в отношении военнослужащих", — отмечает он.

По словам Лихачева, нынешняя модель может привести к реальному срыву мобилизации, если государство не изменит подход к оповещению, роли полиции и ответственности за нарушения с обеих сторон.

"Есть силовые структуры, которым необходимо пополнение, и есть ТЦК, оказавшиеся заложниками ситуации, у которых нет полномочий, но они должны выполнять свои обязанности. Иногда проводятся силовые задержания и всё остальное. Это приведет просто к срыву мобилизации, к реальному срыву мобилизации в конечном итоге. Такие тенденции ни к чему хорошему не приведут", — считает военный адвокат.

Военный адвокат Олег Леонтьев также считает, что нынешний подход к мобилизации требует изменения. По его словам, быстрых решений здесь нет, но и ждать, пока общественная напряженность окончательно выльется в открытый конфликт, нельзя.

"Быстрых решений нет. Насилие при призыве — все через это проходили. Думаю, просто нужно что-то делать и не ждать, пока ситуация накалится и выйдет из-под контроля", — говорит Леонтьев в интервью Фокусу.

По его мнению, ключевой вопрос — справедливость. Именно поэтому мобилизация должна быть не выборочной, а всеобщей.

"Мобилизовать всех. Это требование справедливости. А бригады уже определят, кого куда", — отмечает военный адвокат.