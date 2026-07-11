Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера для вступу України

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу погодили відкриття шостого переговорного кластера у межах процесу вступу України до ЄС. Остаточне рішення мають затвердити 14 липня на Міжурядовій конференції. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Деталі

Йдеться про кластер «Зовнішні відносини», який охоплює питання спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС, оборони, торговельних відносин, гуманітарної допомоги й співпраці у сфері розвитку.

Переговорні кластери – це групи пов’язаних між собою сфер і реформ, у межах яких країна-кандидат має адаптувати своє законодавство та політики до стандартів Євросоюзу.

Контекст

Євросоюз відкрив перший переговорний кластер «Основи» з Україною під час Міжурядової конференції 15 червня. Він охоплює базові сфери, пов’язані з фундаментальними принципами ЄС, зокрема верховенством права, роботою демократичних інституцій та реформою державного управління.

Київ планував відкрити решту п’ять кластерів уже в середині липня. Цю ініціативу підтримували єврокомісарка з питань розширення Марта Кос і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Під час пресконференції 30 травня фон дер Ляєн заявила, що Україна досягла суттєвого прогресу в проведенні необхідних реформ, тому підстав для затягування відкриття наступних кластерів немає.

Втім, наприкінці червня процес призупинився через позицію Угорщини. Під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) Будапешт відмовився підтримати лист від імені всіх 27 країн-членів Євросоюзу, необхідний для відкриття наступних кластерів.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно заявив, що переговори мають відбуватися за принципом «оцінки досягнень», а Україна спершу повинна продемонструвати результати за першим кластером. За словами джерела Forbes Ukraine, знайомого із ситуацією, рішення Будапешта стало несподіваним, а Угорщина не надала Києву пояснень щодо своєї позиції.