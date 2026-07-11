Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Украине производить собственные ракеты Patriot, налаживание такого производства может занять годы. Западные СМИ считают, что Украина может столкнуться с проблемами в цепочках поставок и технологиях производства.

Источник: Bloomberg

Детали: Сообщается, что производство ракет Patriot компании Lockheed Martin Corp. в больших объемах будет сложной задачей.

Насколько сложной — зависит от того, какой тип ракет будет выпускать новое производство.

В частности, модель PAC-3, способная сбивать баллистические ракеты и стоимость которой составляет около 5 млн долларов за единицу, является одним из самых современных средств ПВО в мире, и в настоящее время её производят только в США и Японии.

Руководитель отдела обороны информационного издания Бекка Вассер заявила, что "производство одной ракеты Patriot занимает годы, а это означает, что украинское производство этих ракет не состоится в те короткие сроки, которые необходимы".

Кроме того, она подчеркнула, что США осуществляют строгий контроль над своими технологиями, и это также может повлиять на скорость производства.

Цепочки поставок для текущего производства уже находятся под нагрузкой, а открытие новой линии также потребует специального оборудования и подготовки персонала.

Некоторые компоненты, такие как корпус ракеты, с промышленной точки зрения относительно легко изготовить.

Гораздо сложнее изготовить твердотопливные ракетные двигатели с необходимой мощностью и стабильным качеством, а также небольшие рулевые двигатели PAC-3, которые позволяют ракете эффективно маневрировать в разреженном верхнем слое атмосферы, и систему наведения, управляющую ими.

Лишь некоторые детали можно было бы приобрести в готовом виде.

Головка самонаведения PAC-3, которая управляет ракетой в последние мгновения её полёта перед попаданием в цель, изготавливается компанией Boeing Co. как для американских, так и для производственных линий Mitsubishi Heavy Industries.

Сообщается, что компания Boeing отказалась от комментариев, а в Lockheed Martin не ответили сразу на запрос о комментарии.

Кроме того, любой новый завод по производству вооружения в Украине станет приоритетной целью для российских атак.

Украине советуют строить завод за рубежом, в частности в Польше. Недавно правительство Польши подписало соглашение о техническом обслуживании ракет PAC-3 европейских стран на объекте в Польше.

В настоящее время США спешат увеличить производство ракет Patriot после начала войны с Ираном.

Однако компания Lockheed заявила, что для утроения объемов производства потребуется время вплоть до 2030 года.