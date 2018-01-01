МИД Венгрии: Украинские власти задумали новые ограничения прав национальных меньшинств

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти задумали новые ограничения прав национальных меньшинств.

«Вместо смягчения конфликтов Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, станет обязательным показ украинского перевода диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках», — отмечает Сийярто, передаёт «Украинская правда».

Он добавил, что венгерские власти выступают против таких мер так же решительно, как и против нового украинского закона об образовании.

Напомним, 28 октября 2017 года Венгрия наложила вето на созыв комиссии Украина — НАТО, заседание которой было запланировано на декабрь. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, причиной этого стал принятый Верховной Радой Украины закон об образовании: в Будапеште сочли его ущемляющим права венгерского меньшинства в Закарпатье. Кроме того, власти Венгрии выразили обеспокоенность в связи с законопроектами о языке и гражданстве, которые находятся на рассмотрении в украинском парламенте. Украинским законом об образовании возмутились и в Румынии, а президент этой страны Клаус Йоханнис даже отменил из–за него свой октябрьский визит в Украину.