Дом-стена-2: туристов сюда не водят

Не будет большим преувеличением сказать, что часть прошедшего года прошла «под знаком» нашего дома-стены (доходный дом Г.Рафаловича) в Воронцовском переулке. Он еще именуется «плоским домом» и даже «ведьминым домом» – по причине множества существующих о нем баек-страшилок.

Да, дом-стена в Воронцовском переулке входит в число известнейших достопримечательностей исторического центра Одессы. Взгляд с определенного ракурса создает иллюзию отсутствия боковой стены дома: она примыкает к фасадной под очень острым углом, и, когда взгляд направлен параллельно ей, попросту не видна.

За него боролись, отстаивали, требовали прекратить строительство рядом с ним, которое достаточно опасно для этой уникальной городской достопримечательности.

Между тем, в Одессе есть еще один дом-стена, о котором не сложены легенды, за который не идет «борьба» и вокруг которого не кипят страсти. Сюда туристов не водят. Вероятно, чтобы не пугать. Это такая наша «достопримечательность наоборот», на которую даже смотреть страшно: вот-вот рухнет.

Речь идет о доме на ул. Приморской, 22. Здесь давно никто не живет, пустые глазницы окон без стекол навевают самые печальные размышления. Удивительно, но на фасаде все еще сохранилась старая-старая табличка с номером «22», что лишь усиливает гнетущее впечатление. Такая вот «достопримечательность», и тоже с визуально «плоской» стеной. Рядом с ним даже ходить опасно. Ну разве что вездесущие бомжи посещают этот «исторический объект».

Обрушение основных конструкций этого «чуда» произошло еще лет восемь тому назад. Фасад чудом уцелел, и каждый, кто проходит или проезжает мимо, может полюбоваться этой «красотой», ставшей и в самом деле «домом-стеной», без всяких оптических эффектов, над которыми так трудились архитекторы прошлых лет.

Время от времени этот дом напоминает о себе очередными мини-обрушениями: то камень свалится, то куски металла, древесины.

Ну, и если мы уже заговорили о домах-стенах, то есть, о тех, которые явно выделяются и могут по праву считаться одесскими «интересностями», то их вовсе не один и не два. Так, «плоским» можно назвать «сталинку» (1935-го «года рождения») на площади Веры Холодной. Дом спроектирован архитекторами Минкусом и Шаповаленко. «Одностенными» видятся нам и два здания на Лидерсовском бульваре (№№17 и 21).

Есть такие дома в переулке Веры Инбер, 12, на улицах Пантелеймоновской, 24, Малой Арнаутской (№ 62 и 76), Преображенской, 27, Екатерининской, 80, Степовой, 17, Богдана Хмельницкого, 96, а также на Александровском проспекте, 41.

Впрочем, как утверждают одесситы в соцсетях, на самом деле их еще больше…