В Одессе в срочном ремонте нуждаются более ста школ и детских садиков

После завершения насущных противопожарных мероприятий в срочном ремонте нуждаются сто тридцать школ и детских садиков. Об этом в ходе совещания в мэрии сообщила директор департамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, после снятия вагонки и других пожароопасных элементов отделки необходимо провести ремонтные работы для приведения объектов в надлежащее состояние.

При этом, согласно разработанному плану, все работы должны быть завершены до июля нынешнего года. Соответствующие заявки в УКС уже направлены.

Чиновник сообщила, что два десятка объектов образования готовы провести ремонт собственными силами и подали заявку только на выделение стройматериалов.