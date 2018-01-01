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  • Дата: Вчера, 14:30
Вчера, 14:30

В Одессе в срочном ремонте нуждаются более ста школ и детских садиков

Категория: Новости


В Одессе в срочном ремонте нуждаются более ста школ и детских садиков

После завершения насущных противопожарных мероприятий в срочном ремонте нуждаются сто тридцать школ и детских садиков. Об этом в ходе совещания в мэрии сообщила директор департамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, после снятия вагонки и других пожароопасных элементов отделки необходимо провести ремонтные работы для приведения объектов в надлежащее состояние.

При этом, согласно разработанному плану, все работы должны быть завершены до июля нынешнего года. Соответствующие заявки в УКС уже направлены.

Чиновник сообщила, что два десятка объектов образования готовы провести ремонт собственными силами и подали заявку только на выделение стройматериалов.



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