Обвинение снова «утерлось». Заместитель одесского мэра Павел Вугельман отпущен на свободу без всякого залога

Такое решение принял Соломенский суд Киева. Павел Вугельман отпущен на свободу под личные поручительства двух народных депутатов- Александра Пресмана («Возрождение») и Юрия Мирошниченко (Оппозиционный блок). Обвинение настаивало на двух месяцах содержания под стражей при возможности выхода под залог тридцать миллионов гривен. Напомним, что несколькими часами ранее городской голова Геннадий Труханов был отпущен под личное обязательство нардепа Дмитрия Голубова, хотя обвинение требовало содержания под стражей с возможностью залога в пятьдесят миллионов гривен.