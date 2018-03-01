В Одессе добровольцы таки получат статус участников АТО

Причем, согласно информации областной администрации, прием документов начинается уже с 29 марта.

Он будет проводиться в управлении социальной и семейной политики на 11-ом этаже административного здания на улице Канатной.

Все заявители должны предоставить заявление, копии паспорта и кода, две фотографии, выписки из медицинских карт и справки об участи в АТО и, по возможности, рекомендации командиров.

Отметим, что соответствующее решение областной совет принял еще в декабре 2017 года.