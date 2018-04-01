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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Жители курорта Затока могут быть спокойны- проходящей через город дороге больше не грозит разрушение

Категория: Новости


Жители курорта Затока могут быть спокойны- проходящей через город дороге больше не грозит разрушение

  Для этого на въезде в город установлен специальный весовой комплекс. Его задача, проверять вес проходящих фур и не допускать перевеса.

Все грузовики, вес которых превысит норму-будут отправляться на специальные площадки отстоя до тех пор, пока перегруз не буде устранен.

Об этом рассказал директор Облавтодора Олег Варивода. Добавим, что на территории Белгород-Днестровского района установлены сразу два таких контрольно-весовых комплекса. Помимо Затоки –еще и в селе Удобном.



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