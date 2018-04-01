Меловин или Алексеев?

Уже в мае состоится очередной конкурс Евровидения. В украинском отборе победил одесский артист Меловин. Однако не он один будет представлять украинский шоу-бизнес в Лиссабоне. Поскольку в белорусском отборе на Евровидение тоже победил украинский исполнитель Никита Алексеев. В украинском отборе Никита не имел шансов. Поэтому подал заявку на участие в отборе от Беларуси. И выиграл его. Однако и в Минске Никита Алексеев столкнулся с кознями конкурентов, которыми пресыщен украинский шоу-бизнес. Проигравшие в отборе артисты подали жалобу организаторам конкурса Евровидения, обвинив белорусскую сторону в фальсификации результатов. В отличие от украинских правоохранителей Александр Лукашенко при содействии КГБ Беларуси быстро установил кляузников. И заявил о том, что больше им нечего делать в подобных конкурсах. Что же касается Никиты Алексеева, Александр Лукашенко рассчитывает, что и Россия, и Украина дадут этому исполнителю по 12 балов, поскольку он популярен в обеих странах. Как известно за своего представителя страна голосовать не может.

Таким образом, в Лиссабоне украинский Меловин будет конкурировать со своим соотечественником Алексеевым. Одесский парнишка с поселка Котовского отобрался на Евровидение только с третьей попытки. А до того жюри пропускало вперед заведомо проигрышных исполнителей. Так, например в прошлом году Украину на Евровидении представлял непонятный ансамбль Оторваль. И он там занял место в конце списка участников. Думается, что у Меловина тоже невеликие шансы на успех. В финале украинского отбора он исполнял песню, которая по большей части состояла из всхлипов: «0-О-О» и «А-А-А» и совсем не содержала осмысленного текста. Будем надеяться, что до начала конкурса Меловин все же доработает свою программу. Но если победит Алексеев, украинским любителям музыки тоже будет приятно.