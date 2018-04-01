Свершилось –озеро Сасык таки соединят с морем

Об этом сообщил, отвечая на вопрос нашего корреспондента, губернатор Одесской области Максим Степанов. По его словам, он накануне по этому вопросу общался с руководством Укрводхоза, на балансе которого находятся все водные объекты страны.

Ему сообщили, что решение о воссоединении озера с моем принципиально принято и теперь решается вопрос о том, как это буде сделано - путем прямого раздамбования или через систему шлюзов.

Работы будут начаты уже в следующем году. При этом, несмотря на большую стоимость, по словам губернатора, специалисты склоняются к шлюзованию, поскольку это позволит избежать возможного заиливания.

Напомним, что до середины семидесятых годов прошлого века Сасык был морским лиманом. Причем самым большим в регионе. Однако в конце семидесятых его искусственно отделили от моря дамбой и искусственно опреснили. Это было сделано с целью превратить Сасык в основой источник пресной воды для проектируемой гигантской Дунайско-Днепровской оросительной системы, которая, к слову, так и не была построена.

К тому же, как оказалось, несмотря на опреснение, вода в Сасыке оказалась непригодна для полива. За это время вода в новоявленном озере зацвела, уровень грунтовых вод поднялся и начал подтапливать окрестные дома, а экологическая ситуация в районе Сасыка значительно ухудшилась.

Местные жители требовали воссоединения Сасыка с морем на протяжении последних, по меньшей мере, пятнадцати лет. Однако до сих пор никакого конкретного решения власти не принимали. Официально - якобы из-за отсутствия единого мнения в научных кругах по этому вопросу. Ведь за почти полвека в Сасыке развилась пресноводная фауна, которая неизбежно погибнет при воссоединении водоема с морем. Однако теперь, похоже, решение принято. Осталось дождаться его исполнения!