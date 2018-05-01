Серьезное ДТП, едва не ставшее летальным, произошло на Черемушках

Там накануне на улице Инглези автомобиль «Жигули» внезапно съехал с трассы и врезался в столб.

В результате водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Как выяснилось, в салоне находился малолетний ребенок, который, к счастью, не пострадал. Что стало причиной ДТП, выясняет следствие.

Отметим, что по информации Патрульной полиции, перед тем, как врезаться в столб, автомобиль пересек встречную полосу движения. И если бы там в это время было активное движение транспорта, то ДТП могло бы иметь трагические последствия.