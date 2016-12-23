Движение транспорта на перекрестке «Пушкинская-Базарная» восстановлено

С сегодняшнего утра полностью восстановлено движение по улице Пушкинской. На перекрестке с Базарной полностью восстановлено брусчатое дорожное покрытие.

Напомним, что данный перекресток был перекрыт с утра 18 мая в виду необходимости замены пролегающей там подземной теплотрассы. А поскольку по улице Пушкинской в районе ее пересечения с Базарной проходят, помимо автомобилей, еще шесть маршрутов пассажирского транспорта, из-за перекрытия движения в этом месте транспортные заторы возникли по всему центру города.

При этом два троллейбусных маршрута пришлось, по сути «переполовинить». В результате маршруты № 10 и №7 курсировали только до железнодорожного вокзала.

Коммунальщики четко уложились в отведенный срок. Работы по восстановлению дорожного покрытия начались уже накануне вечером.