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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одесском электротранспорте «прибыло». Сразу на шесть новых троллейбусов

Категория: Новости


В Одесском электротранспорте «прибыло». Сразу на шесть новых троллейбусов

  По информации КП «Одесгорэлектротранс, в город поступило сразу шесть новых троллейбусов белорусского производства. Все они оснащены дистанционным спуском -подъемом штанг и специальной подвеской, позволяющей «приседать» на остановках.

Это особенно удобно для инвалидов –колясочников и матерей с детьми.

Кроме того, новые троллейбусы, рассчитанные более, чем на сотню пассажиров, имеют запас автономного ход, что позволяет объезжать заторы и доехать до конечной остановки даже при отсутствии тока.

На сегодняшний день из сорока семи закупленных в Белоруси троллейбусов в город поступили уже тринадцать. До конца месяца ожидается еще четыре машины. А к концу года в Одессу должны поступить все сорок семь троллейбусов.



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