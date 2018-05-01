В Одесском электротранспорте «прибыло». Сразу на шесть новых троллейбусов

По информации КП «Одесгорэлектротранс, в город поступило сразу шесть новых троллейбусов белорусского производства. Все они оснащены дистанционным спуском -подъемом штанг и специальной подвеской, позволяющей «приседать» на остановках.

Это особенно удобно для инвалидов –колясочников и матерей с детьми.

Кроме того, новые троллейбусы, рассчитанные более, чем на сотню пассажиров, имеют запас автономного ход, что позволяет объезжать заторы и доехать до конечной остановки даже при отсутствии тока.

На сегодняшний день из сорока семи закупленных в Белоруси троллейбусов в город поступили уже тринадцать. До конца месяца ожидается еще четыре машины. А к концу года в Одессу должны поступить все сорок семь троллейбусов.