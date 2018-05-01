Дорогой мобильный телефон стоил жизни одесситу в самом расцвете сил

Одесские правоохранители раскрыли убийство сорока двух летнего одессита, тело которого было найдено в поле в Овидиопольском районе. По информации ГУНП, за совершение этого преступления задержаны трое мужчин и тридцатилетняя женщина.

Как показало предварительное расследование, погибший возле одного из развлекательных учреждений остановил машину своих убийц и попросил его подвести. А когда они увидели у своего нового знакомого дорогой мобильный телефон и банковскую карту, они избили его, вывезли за города и заставили назвать им код банковской карты, на которой находились сорок восемь тысяч гривен.

Поле того, как деньги были получены, преступники вывезли свою жертву в Овидиопольский район и там убили.

По информации начальника ГУНП Дмитрия Головина, начато уголовное расследование по статьям 115 (умышленное убийство), 187 (разбой), 146 (незаконное лишение свободы) и 396 (сокрытие преступления).

Все задержанные находятся под стражей. За совершенное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы, а возможно, и пожизненное заключение.