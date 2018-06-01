К Единому диспетчерскому центру Скорой помощи подключены еще два района области

На сей раз ими стали Окнянский и Балтский районы.

По сообщению директора центра Елены Теряевой, услугами Единого диспетчерского центра уже охвачены двадцать один район региона и восемнадцать городов.

Таким образом, для полного охвата территории области осталось подключить лишь пять районов. В которых, кстати, проживают всего около пяти процентов населения области. С этой задачей медики намерены справиться уже до 1 июля.

Напомним, что Центр был открыт 21 марта и первоначально охватывал только территорию Одессы, Черноморска и Южного.