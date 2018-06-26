Реконструкция трамвайного кольца на 16-й станции Большого Фонтана не ущемит интересов туристов и отдыхающих

Комплекс работ по реконструкции разворотного кольца трамваев №18 и №19 на 16-й станции Большого фонтана начнутся только по окончании курортного сезона.

Об этом рассказал нашему корреспонденту директор департамента транспортного комплекса, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

По его словам, в настоящее время только готовится проектная документация, а практическая стадия работ начнется не ранее осени. При этом закончить работы постараются до начала курортного сезона будущего года.

Напомним, что согласно принятому исполкомом решению реконструкцию трамвайного кольца будет проведено за счет инвестора, который является застройщиков высотных домов, в непосредственной близости от которых проходят трамвайные пути.

По словам чиновника, само по себе нахождение трамвайных путей в непосредственной близости от жилья создает опасность для людей.

Кроме того само трамвайное полотно уже находится в изношенном состоянии. Кроме того планируется заменить и силовую подстанцию. И тоже за счет инвестора.