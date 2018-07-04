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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесская область – абсолютный лидер по сбору зерновых в Украине. По крайней мере, на сегодняшний день

Категория: Новости


Одесская область – абсолютный лидер по сбору зерновых в Украине. По крайней мере, на сегодняшний день

  Об этом сообщает пресс-служба министерства агропромышленной политиуки Украины.

На сегодняшний день в целом по стране собрано 4,7 миллиона тонн зерновых. Из них в Одесской области –более 1,3 миллиона. Это лучший показатель среди всех регионов станы.

Средняя урожайность составляет 29, 2 центнера с гектара. Самый высокий показатель урожайности у озимого ячменя- 32,6 центнера с гектара, а самый низкий у гороха- 13,5 центнеров.

Отметим, что согласно предварительным расчетам одесских аграриев, с учетом погодных условий нынешнего года предполагалось в нынешнем году собрать 3-3,3 миллиона тонн зерновых.

Если темпы проведения уборочной компании не сбавятся, этот результат может быть превзойден, по меньшей мере, на 1 миллион тонн.



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