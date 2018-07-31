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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Тело мальчика, который вышел в лиман на плоту найдено в Б-Днестровском

Категория: Новости

Тело мальчика, который вышел в лиман на плоту найдено в Б-Днестровском

Тело мальчика 2007 года рождения, который во вторник вечером, 31 июля, возле с. Калаглия Овидиопольского района вышел в Днестровский лиман на самодельном плоту и не вернулся, сегодня нашли жители Белгорода-Днестровского.

Жители Белгорода-Днестровского обнаружили тело мальчика примерно в полдень. Из вод лимана его вынули спасатели и передали сотрудникам полиции. К поисковым работам были привлечены подразделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, работники национальной полиции, местные жители и рыбаки. Причины произошедшего еще предстоит выяснить.


Источник: Правда за Одессу



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