Тело мальчика, который вышел в лиман на плоту найдено в Б-Днестровском

Тело мальчика 2007 года рождения, который во вторник вечером, 31 июля, возле с. Калаглия Овидиопольского района вышел в Днестровский лиман на самодельном плоту и не вернулся, сегодня нашли жители Белгорода-Днестровского.

Жители Белгорода-Днестровского обнаружили тело мальчика примерно в полдень. Из вод лимана его вынули спасатели и передали сотрудникам полиции. К поисковым работам были привлечены подразделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, работники национальной полиции, местные жители и рыбаки. Причины произошедшего еще предстоит выяснить.