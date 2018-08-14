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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Склоны в районе Фонтана превращаются в свалку мусора

Категория: Новости


Склоны в районе Фонтана превращаются в свалку мусора

  Нежелание одесситов и гостей города убирать за собой после пикников на природе уже привела к печальным последствиям. Во всяком случае, в районе 8-й станции Большого Фонтана.

Мало того, что после каждого праздника там остаются горы мусора, так в последнее время «видя такое дело» туда начали свозить и бытовой мусор. В результате там начала расти несанкционированная свалка.

В связи с этим городское руководство распорядилось незамедлительно убрать там весь мусор и принять меры к тому, чтобы он там больше не появлялся. Этим займутся как коммунальщики, так и сотрудники департамента муниципальной безопасности.



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