Склоны в районе Фонтана превращаются в свалку мусора

Нежелание одесситов и гостей города убирать за собой после пикников на природе уже привела к печальным последствиям. Во всяком случае, в районе 8-й станции Большого Фонтана.

Мало того, что после каждого праздника там остаются горы мусора, так в последнее время «видя такое дело» туда начали свозить и бытовой мусор. В результате там начала расти несанкционированная свалка.

В связи с этим городское руководство распорядилось незамедлительно убрать там весь мусор и принять меры к тому, чтобы он там больше не появлялся. Этим займутся как коммунальщики, так и сотрудники департамента муниципальной безопасности.