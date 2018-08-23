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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе будет установлено первое электронное табло

Категория: Новости


В Одессе будет установлено первое электронное табло

  По информации КП «Одесгорэлекротранс», на Старосеннной площади устанавливается первое в своем роде электронное табло с информацией о работе проходящих трамвайных маршрутов.

На табло пассажиры смогут сразу увидеть, через какой отрезок времени на остановку прибуду вагоны трамвайных маршрутов №3,10,11,13, 26,27.

В случае же временного прекращения работы того или иного маршрута информация об этом сразу высветится на табло. Первое время после установления табло будет работать в тестовом режиме. При этом коммунальщики обещают, что со временем такие табло будут установлены на конечных остановках трамвайных и троллейбусных маршрутов.



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