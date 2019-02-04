Край уникальной природы и большого созвездия героев

Интересно провести отпуск

Многие, кто работает, да и отдельные пенсионеры нередко задумаются над тем, где в новом году провести свой отпуск? Одни откладывают деньги, чтобы выехать за границу. Другие, наоборот, считают, что лучше провести свой отпуск в Украине, но обязательно в другом регионе, не дома.

Я сегодня предложу вам свой план отдыха и путешествия, в котором вы сможете познакомиться с интересной историей нашего края, хорошо отдохнуть на белоснежных песчаных пляжах, да еще и в экстремальных условиях. Если вы готовы, тогда – вперед. Правда, давайте уточним, на чем вы можете отправиться в недалекое путешествие. Для тех, кто выбирает автомашину, мотоцикл или скутер, предлагаю выезжать в сторону Херсона по автодороге Одесса – Мелитополь. На вашем пути находится Николаев, а дальше – прямая двухполосная дорога. Недалеко от Херсона будет указатель – на Симферополь. По этой дороге проедете мост через Днепр, впереди расположен древнейший город Олешье, но вы следуйте в сторону Крыма. За чертой города есть ответвление дороги вправо, езжайте туда. Эта дорога проложена в великолепном сосновом лесу. По пути будут встречаться старинные села, и за ними откроется въезд в город. Езжайте до центра города, где встретитесь с теми, кто добрался сюда речным транспортом.

Как попасть к намеченному пункту водным транспортом, тоже расскажу. Скажем, если вы решили автобусом добраться до Херсона, тогда с местного автовокзала маршруткой – прямо к речному вокзалу. Здесь вас ожидает речной трамвай или судно на подводных крыльях. Путь займет немного времени. Но зато вы увидите великолепные многовековые плавневые заросли, которые порой проходят рядом с речным трамваем. Нередко среди плавневых деревьев виднеются домики. Это херсонские садоводы-любители еще в прошлом веке получили здесь земельные наделы на песчаных островах и превратили полупустынные плавни в цветущие сады. Вы еще не успели насладиться великолепным окружающим пейзажем, как впереди на берегу показался город, и ваш транспорт пришвартовался к речной пристани, которая и дала название этому городу.

Немного истории

Левобережье Днепра много веков назад облюбовали было запорожские казаки. Они строили здесь свои сторожевые посты чтобы охранять земли от нашествия турок и татар. Их поселения простирались от Запорожской сечи до Черного моря. Когда начал бурно развиваться Херсон, ему нужны были рабочие руки и продукты питания для жителей города. А на левом берегу уже успешно развивались крестьянские хозяйства, которые могли бы поставлять новому городу корабелов продукты. Но для этого нужна была переправа, которой еще не было. Вот тогда в 1711 году казаки Олешковской Сечи решили создать на реке Конка, которая является ответвлением Днепра, свою лодочную переправу. Несколько лодок они расположили на пологом берегу, создав свою пристань. А так как пристань расположилась на берегу, где не было ни единого деревца, лишь бескрайний пустырь, то есть, голое место, то казаки и назвали эту пристань «Голая», отсюда и произошло название будущего города – Голая пристань.

В настоящее время, когда речь заходит о Голопристанском районе, у многих он ассоциируется с… арбузами. Здесь действительно выращивают самые вкусные в Украине арбузы. В районе ежегодно проходит фестиваль, посвященный этой ягоде. Определяют, кто вырастил самый крупный арбуз, его и объявляют чемпионом. Здесь мне приходилось обнимать арбуз весом в 50 килограммов.

Однако мы несколько отвлеклись от плана. Именно на пристани должны встретиться те, кто сюда добирался своим транспортом, и те, кто добрался автобусом и речным транспортом. Однако не торопитесь покидать город, пройдитесь по его центральной улице. Здесь, в центре, на аллее, похоронен дважды Герой Социалистического Труда М.А.Брага, знатный комбайнер, и ему установлен бронзовый бюст. А рядом могила и бюст дважды Героя Советского Союза, генерала авиации П. А. Покрышева. Петр Афанасьевич с первого дня войны защищал небо Ленинграда: уже на четвертый день после начала войны он сбил первого немецкого стервятника. Всего же до победы Покрышев совершил 282 боевых вылета, участвовал в 50 воздушных боях, в которых лично сбил 22 вражеских самолета и 7 – в группе.

Познакомившись с городской аллеей Славы, следует каждому решать, куда отправляться дальше. Кто хочет отдохнуть у чистого Черного моря, может следовать до курортного местечка Железный порт, где вам представится возможность отдыха в пансионатах или найдете себе место «дикарем» прямо на песчаном берегу. А мы с остальной группой отправляемся туда, где нас встретят необычные условия для отдыха и путешествий. Итак, едем в Прогнои, так называлось прежде нынешнее село Геройское, которое расположено на самой отдаленной точке района у Черного моря и Кинбурнской косы. Это древнее поселение, которое берет свое начало со второго века до нашей эры. Нынешнее название закрепилось за слободкой в 1735 году, когда здесь казаки образовали сторожевой пост для защиты соляных промыслов. Они надежно защищали край, даже турецкий султан жаловался русскому царю, что здешние казаки делают набеги на их посты.

Жители Прогноев во все времена занимались рыбной ловлей и добычей соли. Много веков им приходилось терпеть правление турок. Лишь по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору, заключенному между Россией и Турцией в 1774 году, г. Прогнои вместе со всей Кинбурнской косой отошли к России, а после ликвидации Сечи в 1775 году Прогнойская паланка прекратила свое существование. С началом освоения южных степей при Екатерине земли Прогноев получил князь Безбородко. В Х1Х веке Прогнои явились казенным селом. В 1963 году село переименовали в Геройское. И это неспроста. Дело в том, что это село дало стране четыре Героя Советского Союза и два Героя социалистического Труда. С таким созвездием нет ни одного села в нашей стране. Среди героев особо стоит отметить Павла Христофоровича Дубинду, который не только был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, но и являлся полным кавалером ордена Славы.

Жители Геройского во все времена играли важную роль в экономике Украины. Они обеспечивали солью значительную часть населения страны. Сама же добыча соли являлась уникальной и очень трудоемкой. Ведь она осуществлялась вручную. А это тяжелый и изнурительный труд. Вот как его описал Максим Горький, который не только побывал в Прогноях, но и собственноручно испытал труд солеваров. О посещении Прогноев великий писатель написал рассказ «На соли». На его вопрос местному работнику, как живете, тот ответил:

– Какая наша жизнь? Каторжная! Тачка – шестнадцать пуд, рапа ноги рвет, солнце палит тебя, как огнем, целый день – полтина! Али этого мало, чтобы озвереть?

И далее он пишет: «Скоро передо мной развернулась картина соляной добычи. Три квадрата земли сажен по двести, окопанные низенькими валами и обводненные узкими канавками, предоставляли три фазы добычи. В одном, полном морской воды, соль выпаривалась, оседая блестящим на солнце бледно-серым, с розоватым оттенком, пластом. В другом – она сгребалась в кучу. Сгребавшие ее женщины, с лопатами в руках, по колено топтались в блестящей черной грязи… Все были измучены и обозлены на солнце, беспощадно сжигавшее кожу, на доски, колебавшиеся под колесами тачек, на рапу, этот скверный, жирный и соленый ил, перемешанный с острыми кристаллами, царапавшими ноги и потом разъедавшими царапины в большие мокнущие раны, – на все окружавшее их».

Горький, описывая жуткую картину труда соледобытчиков, очевидно, намеренно не стал описывать здешнюю красоту окружающей природы. А она стоит доброго слова.

Вокруг соленых озер расположены другие озера, богатые рыбой, красочными ракушками на песочном дне. На суше – цветущие красные маки и море зелени. Над озерами летают пеликаны, бакланы и чайки, а рядом в сосновом лесу можно насобирать белых грибов. В августе к уникальному пейзажу добавляются огромные белые пирамиды добытой соли, лежащие прямо на земле. Как раз в этот период в селе отмечают праздник рыбы и соли.

Если вы попадете в эти дни, станете участником этого древнейшего праздника, когда рядом с памятником казакам устраиваются веселые народные гуляния, на кострах в больших казанах местные кашевары варят казацкую кашу и настоящую рыбную уху по рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Здесь вы можете на местной ярмарке купить недорого вяленую, засоленную и копченую рыбу, посмотреть выступления местных ансамблей. Есть возможность поплавать в соленой рапе, Черном море и в реке или озере. При этом насладиться чистым воздухом.

А еще в селе можно осмотреть руины прекрасного некогда храма Казанской иконы Божией Матери, построенного в конце 1Хвека здешним купцом Григорием Капустой. Местные знатоки расскажут вам занятную историю об этом купце. Как-то он косил камыш и нашел там клад. Сокровища он вложил в соледобычу, а на получаемую прибыль решил построить храм. Строил он его 45 лет. Причем кладку строители возводили с использованием в качестве раствора яиц, что явилось уникальным по тому времени. А чтобы обеспечить строительство сырыми яйцами, жители многих окружающих сел свозили сюда яйца. Рядом с храмом он построил церковно-приходскую школу, которая функционирует и в настоящее время. Правда, сейчас здесь местные жители создали свой церковный приход, так как храм сгорел в 1986 году.

Кузница кадров

Уникальность развития Голопристанского района проявляется во многих сферах. Очевидно, это связано с самым расположением территории района. Его земли омываются Днепром и его притоками, Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. И, что немаловажно – расположение в 18 километрах от старинного административного центра – города Херсона. С прибытием сюда князя Потемкина-Таврического новосозданным судостроительным верфям нужны были рабочие. Многие жители района и пополняли рабочий класс города. К тому же город был важным культурным центром, здесь работали профессиональные курсы, широко были развиты учебные заведения, где дети и молодежь могли получать знания. Все это в значительной мере сказалось на формировании профессиональных особенностей голопристанских жителей. Особо они преуспели в морском деле. Еще с прошлых веков жители прибрежных сел района становились моряками. Моряков, выходцев с этого района, можно встретить на многих флотах и флотилиях многих стран.

Особо славятся своими морскими кадрами старинные села под общим названием Збурьевка. Есть Старая, Новая и просто Збурьевка. Местные мужчины здешних сел отличаются физическим здоровьем и морской сноровкой. Они с детства вырастают в лодках и шлюпках, поэтому всегда прекрасно владеют веслом и управлением маломерными судами. С этих сел было и в настоящее время есть немало молодых людей, которые занимались водным спортом и достигали высоких спортивных успехов в весловальном и парусном спорте.

Мне в мою юность один старый моряк рассказал занимательную быль, связанную с моряками села Збурьевка, которые стали виновниками того, что в старинное время российских моряков в Англии называли рогатым флотом. А дело было так. Однажды российское судно прибыло в один из английских портов. Два моряка, выходцы из Збурьевки, получив увольнение на берег, решили купить у местных жителей молока. Друзья пришли в один дом, их встретила хозяйка, но моряки ничего не понимали на английском языке, и женщина никак не могла понять, что хотят эти молодые люди. Тогда один моряк решили наглядно изобразить свою просьбу. Он полусогнул свой корпус, изображая корову, а для убедительности на голове пальцами изобразил рога. При этом мычал, как корова. Второй его товарищ присел сзади моряка, изображая процесс доения. В это время в дом зашел муж хозяйки и застал необычную картину. Муж оказался английским моряком, он разобрался, о чем просят россияне, проблему решили. О случившемся английский моряк рассказал своим друзьям по флоту, изображая увиденную картину, которую он наблюдал в своем доме. С того времени и прижилась кличка российских моряков – «рогатые».

Но не только моряками богат этот район. Здесь родилось и выросло 11 Героев Советского Союза, 15 Героев Социалистического Труда, из них двое – дважды Герои Социалистического труда. Кроме Марка Браги в районе также родился известный шахтер Иван Стрельченко. Большое созвездие известных жителей района следует дополнить и пятью полными кавалерами орденов Славы. Где вы найдете еще такое созвездие?

Голопристанский район известен не только вкусными арбузами, здесь выращивают высокие урожаи пшеницы и кукурузы. Это один из четырех районов Херсонской области, где выращивают рис. Рисовые поля расположены вдоль черноморского побережья и являются важным источником получения рисовой крупы, что позволяет Украине значительно сокращать закупку риса в других странах.