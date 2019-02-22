Верной ли дорогой идем, товарищи?

Порошенко присутствуя на заседании Верховной Рады, 19 февраля сего года, перед лицом парламентариев и журналистов подписал поправки в Основной закон страны, касающиеся закрепления курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Выступая с трибуны парламента, президент рассказал, что внимательно ознакомился с программами своих конкурентов на выборах и был крайне удивлен отсутствием во многих из них поддержки евроинтеграции. Другое объединение безопасности кроме НАТО, не «допустим, не позволим», — сказал Порошенко.

Не смотря на долговременную массированную телевизионную пропаганду за НАТО электоральные успехи в этом направлении оставляют желать лучшего. Именно по этой причине власти отказались от проведения всенародного референдума, который в случае его успешного проведения мог бы стать стержневым событием в президентской кампании Порошенко. И если уж не затмить собой экономический коллапс в стране, то хотя бы ослабить негативное от него ощущение.

Народ в НАТО не рвется и с течение времени, эта тема теряет тех не многих приверженцев, которые под влиянием войны на востоке страны поддались на натовскую пропаганду. А вот за что не приходится ругать президента, так это за его последовательность в приверженности курсу евроинтеграции. При всех метаниях от Томоса и «армовира» (армія, мова, віра) до «Петиной тысячи» он продолжает стойко агитировать за евроинтеграцию. Хочет ли ее народ Украины вопрос открытый. К примеру девочка с майдана, вошедшая в историю с требованием кружевных трусиков и евроинтеграции, была замечена на заработках в Москве. Квоты Украины на торговлю с Евросоюзом заканчиваются едва начавшись, что красноречиво говорит об отношении к нам со стороны вожделенной Европы. Евросоюз нас не ждет, а народ не уверен, надо ли ему туда. А нас упорно закармливают «остоточными прощаваями», так для чего весь этот цирк? Есть у меня подозрение и небезосновательное, что наш народ целенаправленно ведут к цивилизационной гибели.

Говоря о принципах устойчивого существования цивилизаций, можно провести аналогию с живыми организмами, используя понятие «цивилизационного кода». Замечено, что вторжение в социальный цивилизационно-ценностный генетический код нации приводит, как и при генетических мутациях в биологическом мире, к уродствам и гибели организма.

Перенося этот опыт на историю гибели цивилизаций, можно с уверенностью говорить о двух путях их разрушения.

Первый сценарий гибели цивилизаций — чрезмерность самоизоляции, оборачивающийся невозможностью противостоять внешним вызовам – у нас такой не просматривается.

Нам навязывается другой, причина которого чрезмерность иносистемных заимствований, приводящих, в конечном итоге, к подмене собственной цивилизационной идентичности. Разрушение уникального в своем роде цивилизационного генокода, оборачивается вырождением нации и приводит к пресечению исторической преемственности.

Таким образом, жизнь и развитие цивилизаций зависят от разумного сочетания принципов изменчивости и консервации, гармоничного сочетания пропорций модернизма и традиции.

В качестве положительного примера в этом смысле можно привести Китайскую Народную республику, где строится социализм с китайской спецификой. Руководство второй экономики мира, в свое время, сделало верный выбор в пользу социалистической модернизации капитализма, гармонично сочетающейся с конфуцианской моделью построения государственности, помноженных на даосский космизм.