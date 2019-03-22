К чему Зеленский «обсупрунился»?

Зеленский будет держаться за Супрун и ее «реформу», а унылый сброд американского лобби и реформаторов-неудачников представил, как свою будущую команду, кроме того призвал власти в угоду Супрун ограничить свободу слова. Что это было, безумие или намеренный сход с дистанции?

Все видят, что украинский политикум, насильственно зачистивший общественный дискурс под одну «правильную майданную идею» попросту сгнил. Сегодня это выражается в мизерных рейтингах поддержки всех кандидатов-фаворитов на президентских выборах.

Для того чтобы тебя полюбили народные массы надо не просто получить информационное доминирование и попасть в общественный запрос, а чем-то выделиться особенным, быть не таким как все. При этом казаться безвредным, чтобы ревнивая власть не зачистила тебя раньше времени. Клоун — вот такая беспроигрышная роль. «Клоуны не продаются на выборах, в особенности на пост президента, который символизирует другой архетип — «отца нации», думают про себя старые политики, мыслящие категориями индустриальной эпохи и допускают непоправимую ошибку.

Мы давно погрузились в общество спектакля, где зрелища, проявленные спонтанно или сгенерированные умышленно, формируют собственные ценности. А ценности порождают уже свои зрелища. Этот процесс носит название информационного круговорота.

В беседе с Луначарским в феврале 1922 года, Ленин произнес историческую фразу: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Не знаю является Игорь Валерьевич ценителем наследия Ильича, но именно следование этой максиме позволило ему по меткому выражению политолога Андрея Золотарева «сунуть джокер Зеленского в гнилую колоду президентских выборов».

«Природа подражает искусству. Она способна продемонстрировать лишь те эффекты, которые нам уже знакомы из произведений искусства», - утверждал Оскар Уайльд. Зрелища, показываемые Зрителю, формируют в нем те или иные ценностные ориентиры (отрицательные или положительные, вредные или полезные - это уже второй вопрос). Созданные таким образом Ценности порождают новые Зрелища: Зрелища →Ценности → Зрелища/. Разница между Зрелища/ - Зрелища остается в виде пищи для информационного паразита. Именно эта разница позволяет строить величайшие информационные пирамиды, не имеющие под собой никакого основания.

«В искусстве, как и в политике, деды всегда не правы», — настаивал тот же Оскар Уайльд. В народном сознании Зеленский существует как анти-власть, полученная мирным путем, люди не хотят вождя с автоматом, но хотят, чтобы он был за справедливость, против начальства, слыл народным заступником и был способен к хозяйственному порядку.

Владимира Зеленского воспринимают как учителя Голобородько из фильма «Слуга народа», и какое-либо неосторожное высказывание вряд ли вызовет отторжение у его ядерного электората — молодежи и людей среднего поколения. Они его любят не как политика, а как раз наоборот, пустота вокруг Зеленского только добавляет ему очков, так как она заполняется фантазиями его избирателя, каждый наделяет Голобородько-Зеленского милыми сердцу чертами.

И вот зачем в этом случае ненужная конкретика, с презентацией его команды опостылевших бывших, сумевших с треском обосрамиться даже в условиях общего постреволюционного бардака? Чего только стоят фамилии нардепа Лещенко, экс-министров Абрамявичуса и Данилюка. Это демарш, способен привести доверчивых избирателей в состояние легкого ступора, ведь Зеленский — это виртуальный кандидат «против всех». Бывших и без него хватает.