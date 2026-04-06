Украинский образовательный эксперт, соучредитель общественной организации "Смарт образование" и советник министра образования и науки Украины Иванна Коберник рассказала об унижении русскоязычных детей в школах Львова.

Специалист дала интервью "Громадському радіо".

В школах Львова унижают за русский язык

"Есть сценарий, к сожалению, и языковой также. Нельзя этого замалчивать. Есть ситуации на западе Украины. Вот недавно была информация по Львову, по городу, а я напомню, во Львове сильные школы и есть свободные места. Я, к сожалению, сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но, я думаю, в порядке я не ошибусь, что есть около 50 тысяч детей школьного возраста, но лишь условно говоря менее 10 из них ходят в местные школы", — заявила Коберник.

По ее словам, другие ученики остаются в своих школах онлайн, хотя живут в относительно безопасном Львове. Советник министра образования добавила, что одной из причин, почему дети остаются в своих школах, является то, что те учебные заведения — "сильные".

"Второе, это язык. Дети сталкиваются с определенной нетерпимостью, с насмешками, с оскорблениями. А, к сожалению, надо признать, что язык — это сложно. Если ты всю жизнь говорил на другом и ты попал в новый коллектив, ты не можешь по тумблеру переключиться. И это не взрослые дети... А здесь ты подросток или маленький ребенок. Ты не можешь пошутить, ты не понимаешь шуток, ты не можешь быстро сказать, ты не можешь быть первым, кто поднял руку, чтобы ответить. И дети закрываются", — добавила Коберник.









По ее словам, во Львове даже есть "гетто" детей с востока, родители которых создают им возможности дистанционного обучения.

"И они не ищут себя в этой новой среде", — говорит советник министра.

